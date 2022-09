D66 wil FvD-Kamerlid Van Houwelingen schorsen na nazivergelijking ministers

Pepijn van Houwelingen (FvD) vorig jaar tijdens het debat over de begroting Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte dient deze week een klacht in bij het College van onderzoek integriteit, dat kijkt of politici zich al dan niet houden aan de gedragscode voor Kamerleden. De nazivergelijking van Van Houwelingen zou ingaan tegen de code, waarin onder meer staat dat een Kamerlid ‘het gezag of de waardigheid van de Kamer’ niet mag aantasten met zijn gedrag. Volgens Paternotte is daar in dit geval sprake van.

Van Houwelingen zette zaterdagavond een foto van de ministers Ernst Kuipers (D66) en Karien van Gennip (CDA) op Twitter met daarop een gefotoshopte nazivlag. Op de originele foto stonden Kuipers en Van Gennip naast een vlag van de VN-doelen, maar de FvD’er verving die door de vlag met swastika.

De ministers noemden de actie zelf ‘stuitend’ en ‘een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici’. Het kabinet zou inmiddels overwegen om aangifte te doen tegen het FvD-Kamerlid.

Paternotte vindt dat Van Houwelingen de ministers in gevaar brengt met zijn actie en wil met zijn klacht ‘een grens trekken’. Inmiddels heeft het FvD-Kamerlid de foto van Twitter verwijderd. Van Houwelingen ontkent dat hij de ministers vergeleek met het naziregime, naar eigen zeggen ging de vergelijking enkel op voor de VN-doelen.

Het is zeer uitzonderlijk dat een Kamerlid vraagt om schorsing van een andere volksvertegenwoordiger. Pas sinds vorig jaar kunnen Kamerleden met dergelijke klachten terecht bij het College van onderzoek integriteit dat onafhankelijk naar elke zaak moet kijken. Ook de gedragscode waaraan het College toetst is relatief nieuw en werd in 2019 door de Kamer zelf aangenomen. In de code zijn strengere integriteitsregels, bijvoorbeeld rondom het opgeven van giften, opgenomen maar ook nieuwe gedragsregels voor debatten.

Als het College een klacht erkent, kan het verschillende sancties opleggen. Die straf kan uiteenlopen van een berisping tot een schorsing van maximaal een maand. Eerder dit jaar kreeg FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet nog een berisping omdat hij zijn nevenfuncties niet had opgegeven. Ook kreeg hij een aanwijzing om dat alsnog te doen, maar Baudet heeft die vooralsnog niet opgevolgd.

Paternotte hoopt nu dat het College strenger is voor Van Houwelingen en een sanctie oplegt waar hij zich niet aan kan onttrekken. Als het FvD-Kamerlid daadwerkelijk wordt geschorst, mag hij voor de opgelegde periode niet deelnemen aan debatten, wel mag hij nog altijd stemmen op voorstellen in de Kamer.

Een schorsing is een van de zwaarste maatregelen tegen een Kamerlid. De sanctie ligt gevoelig omdat volksvertegenwoordigers een mandaat van de kiezer hebben en daarom zo veel mogelijk hun werk moeten kunnen uitvoeren. Een daadwerkelijke schorsing kwam slechts enkele keren voor in de parlementaire geschiedenis. Zo kreeg NSB-leider Rost van Tonningen in 1939 een schorsing van een dag na een ‘handgemeen’ in de Kamer.