D66 wil burgerforum over het doel van juridische straffen en passende sancties

Een nog lege rechtbank in het justitieel complex op Schiphol vlak voor aanvang van een hoger beroep. Beeld ANP

De regeringspartij zal het plan woensdag toelichten in de Tweede Kamer. Volgens D66-Kamerlid Joost Sneller moet uit het burgerforum, dat op nationaal niveau één keer eerder werd ingezet, blijken wat volgens inwoners van Nederland vooropstaat bij de strafkeuze. Het is de bedoeling dat honderd tot honderdvijftig willekeurig gekozen burgers zich hierin verdiepen en samen antwoorden formuleren.

Deelnemers zouden, om hun standpunt te bepalen, informatie moeten krijgen van experts. ‘Je zou ze kunnen uitleggen wat straffen in de praktijk betekenen voor veroordeelden’, zegt Sneller. ‘Laat ze bijvoorbeeld naar casussen kijken en vraag wat per zaak de beste oplossing is. Weeg de kosten mee: gevangenisstraf kost gemiddeld 307 euro per dag! Alternatieven zijn goedkoper en volgens veel experts effectiever.’

Het voorstel is een reactie op het pleidooi van een onafhankelijk adviesorgaan van het ministerie van Justitie en Veiligheid: dring het aantal korte celstraffen terug, omdat die weinig effect hebben. Dit advies, van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), staat woensdagmiddag op de agenda in de Tweede Kamer. In het rapport van de RSJ staat dat driekwart van de Nederlandse gedetineerden minder dan drie maanden vastzit. Volgens de raad is een paar weken of maanden detentie te kort om gedragsverandering teweeg te brengen of criminelen af te schrikken. Mede omdat veel gedetineerden hun baan en/of woning kwijtraken, is de kans groot dat ze opnieuw misdrijven plegen. Een taakstraf of een elektronische enkelband zou vaak effectiever zijn.

Een rekening vereffenen

Ondanks dat advies noemde toenmalig demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) korte celstraffen belangrijk, tijdens een debat in december. ‘Het hoofddoel van een straf is vergelding en zorgen voor genoegdoening richting slachtoffers en samenleving’, zei de minister. Hij noemde dit ‘een rekening vereffenen’.

Dekkers woorden passen in een lange VVD-traditie, die eraan heeft bijgedragen dat strenger wordt gestraft dan vroeger. ‘Impliciet zeggen politici als hij: dit is wat de samenleving wil’, stelt Sneller. ‘Maar dat is een aanname, een idee-fixe. Wij zouden het goed vinden mensen daarover zelf aan het woord te laten.’

In het nieuwe kabinet levert D66 met Franc Weerwind de minister voor Rechtsbescherming. Als je kijkt naar de verdeling van Kamerzetels zou je kunnen zeggen dat er een meerderheid is voor streng straffen, erkent Sneller. ‘Als blijkt dat dit de conclusie is van het burgerforum, zal ik die uitkomst natuurlijk heel serieus nemen. Maar ik heb goede hoop dat het oordeel genuanceerder zal uitpakken.’

Hij wijst op onderzoek van emeritus-hoogleraar Willem Albert Wagenaar uit 2008. Daaruit bleek dat burgers die zich verdiepen in een strafzaak, het dossier lezen en overleggen over hun uitspraak, ongeveer dezelfde straf opleggen als rechters. Dat is opvallend: als mensen een zaak alleen uit de media kennen, vinden ze vaak dat rechters te mild oordelen.

Burgerforum over kiesstelsel

In onder andere het Friese Workum en Amsterdam zijn eerder burgerfora in het leven geroepen. Het enige nationale burgerforum werd georganiseerd door het kabinet Balkenende II (met D66) en ging over het kiesstelsel. Dat resulteerde in een advies dat Balkenende IV in 2008 naast zich neerlegde.

Sneller: ‘Om te voorkomen dat zoiets weer gebeurt, wil ik dat het kabinet toezegt met een serieuze reactie te komen en dat de Kamer vantevoren belooft te debatteren over de aanbevelingen. Als burgers er tijd voor vrijmaken, is dat het minste wat je kunt doen.’

In Frankrijk hebben vergelijkbare burgerinitiatieven meer gewicht. In 2019 organiseerde president Emmanuel Macron een ‘Burgerconventie voor het klimaat’: na loting werden 150 burgers aangewezen, die een vergoeding kregen voor onder andere reiskosten, kinderopvang en maaltijden. Van de 149 maatregelen die dit forum adviseerde, is inmiddels meer dan de helft ingevoerd. Sneller: ‘Hoe je het praktisch organiseert, is aan het kabinet. Maar dit is een internationaal beproefde methode.’