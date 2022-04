D66 verzwijgt grensoverschrijdend gedrag door prominent partijlid

Sigrid Kaag spreekt als lijsttrekker haar partij toe op een congres in november 2020. Beeld Remko de Waal / ANP

Ten minste vier D66’ers eisen opheldering en roepen op tot een nieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de partij. D66-leider Sigrid Kaag wil niet reageren op de bevindingen van de Volkskrant. Zij verwijst naar het partijbestuur, ‘aangezien dit hele onderzoek in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van het partijbestuur heeft plaatsgevonden’.

Het bestuur stelt dat Kaag ‘geen inzage’ heeft gehad in het vertrouwelijke rapport, maar wil niet zeggen of zij op een andere wijze op de hoogte is gesteld van de conclusie dat een partijprominent in de fout is gegaan. De beschuldigde man, Frans van Drimmelen, noemt de zaak een ‘pijnlijke privékwestie: Ik ga daar verder niet op in’. Hij heeft vergeefs getracht via een kort geding de publicatie van de Volkskrant tegen te houden.

In documenten in handen van de Volkskrant wordt tot in detail beschreven hoe de partijstrateeg en voormalig voorzitter van de talentencommissie in 2015 en 2016 langdurig een vrouwelijke D66-medewerker heeft ‘gestalkt, bedreigd en gechanteerd’. Daarin wordt ook bevestigd dat de politie hier destijds een officieel waarschuwingsgesprek met hem over voerde. In het vertrouwelijke rapport dat vorig jaar in opdracht van het D66-bestuur is opgesteld door onderzoeksbureau Bing, wordt geconcludeerd dat de man zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan ‘grensoverschrijdende gedragingen’ jegens de D66-medewerkster.

‘Zo ken ik onze partij niet’

Partijleider Kaag zei, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar, dat er uit het Bing-onderzoek zou zijn gebleken dat er in haar partij ‘geen sprake was van een structureel onveilige omgeving. Zo ken ik onze partij ook niet’. Kaag baseerde haar conclusie destijds op een openbaar Bing-rapport dat op 24 februari 2021, drie weken voor de stembusgang, werd gepubliceerd. Daarin staat dat er ‘geen situaties van seksuele intimidatie of machtsmisbruik’ door Van Drimmelen zijn gebleken.

Naar nu blijkt is Bing na de oplevering van dit publieke rapport met medeweten van het partijbestuur nog drie weken doorgegaan met het finaliseren van een ‘vertrouwelijke bijlage’ over grensoverschrijdend gedrag in de partij. Toen Kaag de eerste onderzoeksresultaten op 24 februari becommentarieerde, was het onderzoek dus nog niet afgerond. Daarna is nog extra informatie opgevraagd bij betrokkenen.

Het slachtoffer kreeg de conclusies van de ‘vertrouwelijke bijlage’ die haar in het gelijk stelden pas te horen op 17 maart 2021 om 19.37 uur, anderhalf uur voor het sluiten van de stembussen, staat in de documenten. Hierdoor is bij haar de indruk gewekt dat de conclusies niet mochten lekken voor verkiezingsdag.

Doofpot

De pogingen van de vrouw om de afgelopen jaren niet alleen bij het partijbestuur maar ook bij de politieke leiding erkenning te krijgen voor wat haar is overkomen, zijn op niets uitgelopen. Ze zocht driemaal contact met Kaag over de zaak, maar telkens wilde de D66-leider niet inhoudelijk met haar in gesprek.

Kaags woordvoerder bevestigt dat ze in december 2020 telefonisch met de vrouw heeft gesproken. Maar over het laatste contactmoment in april 2021, dus nádat de conclusies uit het vertrouwelijk rapport van Bing bekend waren, wil ze niks zeggen. Het slachtoffer heeft Kaag toen ‘geattendeerd’ op de conclusie dat er wel degelijk grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, staat in de documenten, maar is toen door ‘Kaag naar de advocaat van D66 verwezen’.

Tot frustratie van het slachtoffer hebben het partijbestuur en de politieke leiding nu al ruim een jaar nagelaten om de werkelijke conclusie over de grensoverschrijdende kwestie publiekelijk te bevestigen. Ook is de suggestie van de man dat hij is ‘vrijgepleit’ en dat alle beschuldigingen tegen hem ‘ongegrond’ zijn verklaard, nooit tegengesproken door de partijtop. Het gebrek aan erkenning kan schadelijk zijn voor de vrouw, omdat de suggestie in de lucht blijft hangen dat zij een valse melding zou hebben gedaan. ‘De waarheid is in de doofpot is beland’, vindt het slachtoffer.

Oproep

De oproep om opheldering over de zaak-Van Drimmelen en nieuw onderzoek naar andere grensoverschrijdende kwesties in eigen kring wordt gedaan door oud-D66-bestuurslid Saskia Boelema, huidig vertrouwenspersoon van de Jonge Democraten Jelle Ages, afdelingsvoorzitter Daphnie Ploegstra en voormalig politiek assistent Marleen Weener. Het duo Ages en Ploegstra hoort bij een groep van zes tot tien D66’ers die het afgelopen anderhalf jaar tevergeefs bij het bestuur opheldering probeerde te krijgen over diverse klachten. Telkens werd de groep met een kluitje in het riet gestuurd, zo blijkt uit e-mails die zijn ingezien door de Volkskrant.

Zeker drie andere (voormalige) D66-prominenten steunen de oproep ook, maar durven niet met hun naam in de krant, omdat zij vrezen voor gevolgen voor hun loopbaan. Ages wil benadrukken niet namens de Jonge Democraten, maar op persoonlijke titel te spreken.

De leden zijn van mening dat onderzoeksbureau Bing het eerste onderzoek over onveiligheid binnen D66 niet goed heeft uitgevoerd en onprofessioneel te werk is gegaan – ‘broddelwerk’, noemen ze het rapport. Het bureau meldt bovendien dat er bijvoorbeeld negentien klachten over onveiligheid zijn binnengekomen, maar dat geen van die klachten verder werd onderzocht.

Volgens Bing gebeurde dit niet omdat sommige vrouwen vreesden voor hun carrière als het wel zou gebeuren. In andere zaken bleef extra onderzoek uit omdat de partijtop dat zelf al zou hebben uitgevoerd.