D66 trekt het coronadebat naar zich toe: hoger onderwijs moet open, avondklok weg

Sigrid Kaag bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld Bart Maat, ANP

Aanstaande dinsdag houden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer een coronapersconferentie, waarop de twee zullen bekendmaken of er nieuwe versoepelingen aankomen. In de ministerraad van vrijdag en het Catshuisoverleg dit weekend zal het kabinet bespreken of dat mogelijk is.

Het is een ingewikkelde kwestie, want het aantal geregistreerde positieve testen nam de afgelopen week toe. Vrijdag werden er zelfs 7.400 nieuwe besmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds begin januari.

Toch pleitten bewindslieden van D66 voorafgaand aan de ministerraad voor meer versoepelingen. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs), die zich tot dusver relatief stil hield over het coronabeleid, verwacht dat het mogelijk is studenten aan hogescholen en universiteiten volgende maand in ieder geval één dag fysiek onderwijs per week te bieden. ‘Een dag in de week naar de universiteit of hogeschool is een belangrijke stap’, zei Van Engelshoven. ‘Ik vind het heel belangrijk dat we die stap zetten.’

De rek is eruit

Minister Sigrid Kaag keerde zich tegen de avondklok, die moet er volgens haar ‘heel snel af’. Ze vreest dat bij het ingaan van de zomertijd, eind deze maand, het voor jongeren moeilijker wordt zich aan de avondklok te houden. ‘Verandering van tijd maakt het denk ik nog lastiger. De rek is eruit bij veel mensen’, zo sprak de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zich uit over een binnenlandse aangelegenheid.

Daar was duidelijk de leider van D66, bij de verkiezingen de tweede partij van Nederland, aan het woord. Terwijl de formatie van Rutte IV nog moet beginnen, roert D66 zich luider in het coronabeleid van demissionair kabinet Rutte III.

Of die nieuwe verhoudingen ook de doorslag geven, moet in de komende dagen blijken. Minister van Medische Zorg Tamara van Ark (VVD) was vrijdag een stuk voorzichtiger. De situatie in ziekenhuizen is volgens haar nog altijd zorgelijk. ‘We willen heel veel, maar het moet wel kunnen.’

Een andere versoepeling waar eerder onder meer premier Rutte eerder mee flirtte, is het openen van de terrassen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) wilde daar niet op vooruitlopen. ‘Ik probeer elke week weer te kijken naar wat wél kan, maar het is echt even afwachten.’

‘D66-halfuurtje’

Dit weekend spreekt het kabinet bij het Catshuisoverleg over de coronamaatregelen. Daarbij zal ook de optie van een later aanvangstijdstip van de avondklok op tafel liggen. Toen de avondklok werd ingevoerd ging D66-fractievoorzitter Rob Jetten overstag nadat het aanvangstijdstip een half uur werd uitgesteld. De maatregel ging niet elke avond om half negen in, maar om negen uur. Het lijkt er niet op dat Kaag zich nu met zo'n ‘D66-halfuurtje’ zal laten afschepen.

Toen kreeg de avondklok nog riante steun: ongeveer 7 op de 10 Nederlanders waren het eens met de maatregel. Komende dinsdag komt de RIVM Gedragsunit met nieuwe cijfers. De laatste meting dateert van eind februari.

Toen kwamen forse verschillen in leeftijdscategorieën naar voren. Hoe jonger, hoe groter het geloof dat een straatverbod na negenen buitenproportioneel is. Minder dan de helft van de jongvolwassen tot 24 jaar sprak bij de meting steun ervoor uit.

Ook voorspelden mensen eind februari dat de avondklok de moeilijkste maatregel is om maandenlang vol te houden. Daarbij kan een latere zonsondergang een rol kan spelen, zoals Kaag stelt. ‘In zijn algemeenheid geldt: als iets hinderlijker wordt, zullen mensen er minder enthousiast over zijn’, zegt gedragswetenschapper Marijn de Bruin, hoofdonderzoeker bij het RIVM.