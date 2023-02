D66 stuurt eveneens aan op een tweestrijd, maar dan met het ‘conservatieve blok’

Sigrid Kaag tijdens de aftrap van de campagne van D66 voor de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld ANP

De op een na grootste regeringspartij profileert zich als een partij die voortgang wil boeken op milieu- en klimaatgebied. D66 benadrukt daarmee bewust het contrast met rechts-conservatieve partijen die het (met uitzondering van FvD) goed doen in de peilingen. Het campagneverhaal van D66 is één grote waarschuwing tegen de dreigende conservatieve revolutie in de provinciehuizen. ‘Stop stilstand. Stem vooruit’ is de slogan die de partij van Sigrid Kaag Statenzetels moet bezorgen.

De vicepremier en D66-leider trapt de campagne af in het Arnhemse poppodium Luxor Live, dat de plafondverlichting speciaal voor de gelegenheid op appelgroen heeft gezet; de partijkleur van D66. Langs de wanden van de nogal donkere concertzaal (alleen staanplaatsen) staan manshoge posters van de twaalf provinciale lijsttrekkers. Zij mogen zich een voor een op het podium voorstellen.

Tweede Kamerlid Paul van Meenen (67) is landelijk lijsttrekker voor de Eerste Kamer. De nestor van de D66-fractie geeft zijn blauwe zetel na tien jaar op voor een plekje in de senaat. ‘In de ogen van mijn moeder is dat een promotie’, zegt hij schalks.

Na de lancering van de campagnespot (‘Niet wegkijken bij stikstofproblemen, maar vooruit’) moet Kaag de campagne opstarten met een opzwepende toespraak. Succes is bij voorbaat gegarandeerd, want de zaal is – zoals altijd bij dit soort politieke evenementen – gevuld met gestaald partijkader.

Populistisch remblok

Zaterdagochtend serveert D66 al een voorgerecht. Kaag staat met een groot interview in het AD. De krant stelt haar veel vragen over migratie, een onderwerp dat Kaag duidelijk liever mijdt. Het gevoelige thema past blijkbaar niet in de campagnestrategie van D66. Ze zegt in het AD dat het tegenhouden van migranten die naar Europa willen ‘een onuitvoerbare wens’ is van coalitiepartners VVD en CDA. ‘Voor mij horen het plaatsen van hekken (om immigranten buiten te houden, red.) niet bij een beschaafd land.’

In Arnhem spreekt Kaag lovende woorden over het feit dat Nederland negentigduizend Oekraïense oorlogsvluchtelingen opvangt, maar besteedt ze geen aandacht aan asielzoekers en arbeidsmigranten. De speech concentreert zich op het gekozen campagnethema: een stem op D66 voorkomt dat een populistisch remblok straks het landelijk stikstof- en klimaatbeleid gaat traineren. ‘Als de sleutels van de provinciehuizen in verkeerde handen vallen, dreigt stilstand’, waarschuwt Kaag. ‘De provinciebesturen zijn na de verkiezingen aan zet. Trappen zij op de rem, of worden ze de katalysator van de vooruitgang van ons land? D66 wil vooruit en daarvoor zijn dappere, moedige politici nodig. Politici met een rechte rug, die beslissingen durven te nemen in het landsbelang.’

De lijsttrekkers voor de Provinciale Staten tijdens de aftrap van de campagne van D66 voor de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld ANP

Ook provinciebestuurders van VVD, CDA en ChristenUnie trappen op de rem als het gaat over de stikstofplannen van het kabinet, maar toch hebben de coalitiegenoten weinig van de D66-campagne te vrezen. Dat geldt ook voor de grootste concurrent ter linkerzijde. De enige sneer aan het adres van ‘Roodgroen’ komt van de D66-fractievoorzitter in de Arnhemse gemeenteraad, Mattijs Loor. Hij betitelt de PvdA-GroenLinks-combinatie als ‘een uit nood geboren verstandshuwelijk’.

Campagneleider en Kamerlid Hanneke van der Werf verklaart dat D66 geen ruzie wil zoeken met partijen waarmee na de verkiezingen waarschijnlijk weer samengewerkt moet worden. Dat zou volgens haar ongeloofwaardig zijn. ‘Wij zetten ons vooral af tegen partijen die zeggen ‘het stikstofbeleid moet de prullenbak in’.

Groene beschermingsmuur

Het punt is wel dat PvdA en GroenLinks net zo goed kunnen beweren dat zij de stevige beschermingsmuur tegen de aanstormende saboteurs van het milieubeleid zijn. Zeker GroenLinks heeft minstens zoveel hart voor de groene zaak als D66. Van der Werf brengt daar tegenin dat haar partij die duurzame idealen in een regeringscoalitie in de praktijk heeft gebracht, terwijl GroenLinks die verantwoordelijkheid volgens haar ‘niet aandurft’. Echter: dit zijn provinciale verkiezingen, en GroenLinks heeft wél deel uitgemaakt van provinciebesturen.

Intussen kan de tactiek van de VVD om PvdA/GroenLinks tot gezworen aartsvijand te bombarderen erg nadelig uitpakken voor D66. Kaags middenpartij dreigt gemangeld te raken tussen de kemphanen aan zijn linker- en rechterzijde, die elkaar over het hoofd van Sigrid Kaag heen de bal toespelen. Opiniepeilers denken dat een tweestrijd tussen de VVD en RoodGroen D66-stemmers ertoe kan verleiden naar de VVD of PvdA/GroenLinks over te stappen.

Of Mark Ruttes ‘linkse wolk’-retoriek (die PvdA en GroenLinks gretig omarmen) het beoogde effect heeft, moet nog blijken. Twee recente peilingen wijzen wat dat betreft in tegengestelde richting. Peilingbureau Ipsos ziet sinds december een licht herstel voor de VVD, maar ook voor D66. Een Ipsos-peiling voorspelde eerder deze week dat D66 op 15 maart zeven zetels in de Eerste Kamer zal behalen, evenveel als de partij er nu heeft.

De opiniepeilers van I&O Research zien daarentegen dat de steun voor D66 afkalft, al dan niet als gevolg van het verbale duel tussen de VVD-premier en RoodGroen-kopstukken Attje Kuiken en Jesse Klaver. PvdA en GroenLinks zijn in de I&O-peiling in de kiezersgunst gestegen sinds januari, terwijl D66 juist 1,5 procentpunt lager scoort. Overigens pakt dit bij I&O dan weer niet positief uit voor de VVD. Ook de partij van Rutte verliest daar terrein ten opzichte van januari.