D66 stemt tegen gevoelig informatieverzoek van Omtzigt over rol van D66-minister Kaag in Afghanistan

Pieter Omtzigt komt aan bij het gebouw van de Tweede Kamer na een ziekteverlof van ruim 16 weken. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Brede steun was er aanvankelijk ook voor het verzoek van Omtzigt om namens de Defensiecommissie inzage te krijgen in het draaiboek voor de evacuatie uit Kabul (inclusief het worst-case-scenario en de aanpassingen die daarop zijn gemaakt) en wat er met Frankrijk en over Frankrijk is gecommuniceerd in deze kwestie.

D66

Ook D66 leek Omtzigts informatieverzoek te steunen, maar dat berust op een misverstand, laat D66-Kamerlid Salima Belhaj desgevraagd weten. Zij liet voorafgaand aan het debat per email aan haar collega's van de Defensiecommissie weten dat zij het informatieverzoek van Kati Piri (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) steunde.

Volgens Belhaj heeft de griffier daaruit ten onrechte geconcludeerd dat zij ook het informatieverzoek van Omtzigt steunde. Nadat zij de vergissing had ontdekt, heeft ze de griffier direct laten weten dat haar steun onterecht was meegeteld.

Belhaj wil het informatieverzoek van Omtzigt niet steunen, omdat zij vreest dat dit zóveel tijd in beslag neemt dat het debat over Afghanistan uitgesteld wordt. En dat wil ze niet. Zij wist naar eigen zeggen vooraf niet dat er zonder de steun van D66 geen Kamermeerderheid meer is voor Omtzigts informatieverzoek.

List

Door een list krijgt Omtzigt zijn informatie mogelijk alsnog. Hij diende het verzoek woensdag tijdens de regeling van werkzaamheden in de Kamer alsnog in als individueel Kamerlid. Daar ging D66 niet voor liggen. Inmiddels heeft de Kamer een eerste selectie van stukken gekregen. Een deel daarvan is zwart gelakt, omdat het vertrouwelijke informatie zou betreffen.

‘We krijgen de draaiboeken, maar (nu) nog niet’, zei Omtzigt rond twee uur ’s middags in de Kamer. Vervolgens verzocht hij om in elk geval een samenvatting ter beschikking te stellen voordat het debat later woensdag alsnog aanvangt.

Voorafgaand aan het uitgestelde Kamerdebat over de chaotisch verlopen evacuatie van Nederlanders en Afghanen uit Kabul is er groot chagrijn merkbaar. Kamerleden zijn woedend dat zij in de Volkskrant moesten lezen dat de ambassade maandenlang vergeefs vroeg om de evacuatie van lokale personeelsleden.