D66 steekt de koppen bij elkaar: wie volgt Alexander Pechtold op?

Nauwelijks bekomen van het vertrek van Alexander Pechtold staken de Tweede Kamerleden van D66 vandaag de koppen bij elkaar om zijn tijdelijke vervanger te kiezen.

Ook 50Plus kwam dit weekend bij elkaar. Niet om een nieuwe partijleider te kiezen, maar om eens en voor altijd af te rekenen met de brandjes binnen de seniorenpartij. En wat doet Jos van Rey tegenwoordig bij 50Plus?

GESPREK VAN DE DAG

Welke D66'er volgt Pechtold op?

‘Het is mooi geweest. Ik stap van het podium af. Het is tijd voor een nieuwe generatie.’

De stem van Alexander Pechtold sloeg even over toen hij zaterdag op een afgeladen D66-congres in Den Bosch onverwachts zijn aftreden als partijleider bekendmaakte. Zijn fractie werd diezelfde ochtend pas ingelicht over zijn besluit. Ook binnen de coalitie hield niemand, ondanks hardnekkige geruchten, serieus rekening met een voortijdig vertrek van Pechtold.

Nu dat vertrek toch daar is, moet de D66-fractie uit haar midden een nieuwe voorzitter kiezen. Hij of zij moet de fractie leiden tot de partij bij een interne verkiezing een nieuwe lijsttrekker heeft gekozen. Dat kan nog wel even duren, want de volgende Tweede Kamerverkiezingen staan pas voor 2021 op de rol. En dus is de keuze waar D66 nu voor staat een belangrijke.

Vandaag komen de D66-Kamerleden bijeen op de hei. Over veel anders dan de nieuwe fractievoorzitter zal het niet gaan. Dinsdag al moeten de fractieleden hun stem uitbrengen. Een vanzelfsprekende opvolger heeft Pechtold niet, zoveel laat het gespeculeer op Twitter en in de kranten wel zien.

Namen die genoemd worden zijn die van Salima Belhaj, Jan Paternotte en Sjoerd Sjoerdsma. Pia Dijkstra en Paul van Meenen zouden eveneens kans maken. En ook Kees Verhoeven, de vicefractievoorzitter, is een mogelijkheid. Pechtold heeft een voorkeur, maar zegt zich niet met het proces te willen bemoeien.

Wie het ook wordt, de nieuwe fractievoorzitter staat voor een hels karwei. De (tijdelijke) opvolger van Pechtold moet over een paar maanden meteen een cruciale verkiezingscampagne leiden. Het afbreukrisico is groot. Volgens alle peilingen stevent D66 in maart af op een forse nederlaag.

Pechtolds zorg is het niet meer. ‘Een nieuwe generatie is aan zet’, concludeerde de afzwaaiende leider bij zijn afscheid. ‘Het is mooi geweest.’

In de loop der jaren heb ik veel waardering voor @APechtold gekregen vanwege zijn grote politieke vakmanschap & collegialiteit. Ik kijk terug op een plezierige samenwerking, zowel binnen de coalitie als de oppositie. Ik wens hem veel succes en het allerbeste toe. Sybrand Buma

Rasparlementariër @APechtold vertrekt. We waren ideologische tegenpolen, maar wisten elkaar te vinden als het nodig was. Ik zal z’n interrupties missen! Kees van der Staaij

Het ga je goed @APechtold, het allerbeste voor de toekomst! https://t.co/68aeb8XJUl Lilian Marijnissen

Adieu Alexander. Geert Wilders

SPOEDBERAAD VAN HET WEEKEND

Gedragscode moet 50Plus-leden in gareel houden

Fractievoorzitter Henk Krol feliciteert Geert Dales met zijn partijvoorzitterschap tijdens de Algemene Vergadering van 50Plus in mei. Foto ANP

Hoe stoppen we de eindeloze stroom aan conflicten binnen 50Plus? Die vraag lag afgelopen weekend op tafel tijdens een bijeenkomst van de actieve 50Plus-leden. In het Muntgebouw te Utrecht maakte voorzitter Geert Dales nog maar eens duidelijk dat het afgelopen moet zijn met de seniorenvetes.

Dales, sinds mei voorzitter, wil een gedragscode instellen. Wie voortaan lekt naar de pers, of 'bij een intern meningsverschil zó twintig mensen in de cc zet', kan straf tegemoetzien. In het ergste geval volgt royement. 'Er komt een aantal verkiezingen aan', zegt Dales daar vandaag over. 'Het is nu extra belangrijk om met 50Plus eensgezind op te trekken. Om loyaliteit te tonen.'

Voor de wateren kalmeren heeft hij nog wel wat akkefietjes af te handelen. Tegen partijlid Sjanie Donker, in augustus nog lid van Dales' hoofdbestuur, loopt een royementsprocedure omdat zij interne e-mails doorstuurde naar het NRC. 'Een normaal lid doet zoiets niet, een hoofdbestuurslid al helemaal niet. Dit is nou een goed voorbeeld van iets wat straks echt niet meer mag.'

Martin van Rooijen en Toine Manders zijn voorgedragen als lijsttrekkers voor Eerste Kamer en Europees Parlement. De leden van @50pluspartij stemmen op 1 december over lijsttrekkers en kandidatenlijst. pic.twitter.com/JGQeY7BDjx 50PLUS

En dan is er nog het slepende conflict met het Wetenschappelijk Bureau van 50Plus. Dales probeert met het bureau te breken omdat het bestuur ervan niet zou functioneren, maar de bureauwetenschappers verzetten zich daartegen. Volgens de partijvoorzitter geniet zijn optreden 'brede steun onder de leden'. Een nieuw wetenschappelijk bureau is reeds in oprichting.

In het licht van Dales' kruistocht tegen de controverse is het opvallend dat hij onlangs met Jos van Rey sprak over een plek op de 50Plus-lijst bij de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg. Van Rey, in 2016 veroordeeld voor onder meer omkoping en witwassen, is niet vies van de nodige intriges - twee Limburgse journalisten schreven er zelfs een bekroond werk over.

Op de lijst komt Van Rey niet, onder meer omdat interne regels voorschrijven dat je daarvoor al een jaar partijlid moet zijn. Van Rey, die nu als eenmansfractie in de Provinciale Staten van Limburg zit, is pas sinds kort 50Plusser. 'Maar ik ben wel naar het Gouvernement in Maastricht gereden voor een openhartig gesprek', aldus Dales. 'Daar is niets geheims aan. Onze politieke visies lopen erg parallel.'

EN DAN NOG EVEN DIT

Zomer - of wintertijd? De Kamer weet het niet

Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker wil graag één tiijd Foto RV

Hoe laat wordt het in Nederland als het halfjaarlijkse klokverzetten straks verdwijnt? De meeste partijen in de Tweede Kamer, doorgaans niet om een mening verlegen, branden er hun vingers nog niet aan - maar de tijd dringt.

Van de partijen die duidelijk voor een afschaffing van de tijdwisseling zijn, is de ChristenUnie de enige die kiest. De partij pleit voor de zomertijd. De enige partij die het onverstandig vindt om de klok niet meer te verzetten is de PvdA. ‘We houden het liever zoals het is,’ zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, die haar lange zomeravonden niet graag inruilt voor licht in de ochtend.

Keijzer geeft telemarketeers het nakijken

Het is spoedig afgelopen met de ongevraagde telefoontjes over 'aanbiedingen die je echt niet mag laten liggen'. Bedrijven mogen in de toekomst klanten niet meer benaderen zonder vooraf toestemming te hebben gekregen van die consumenten. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken stuurde haar voorstel vandaag naar de Tweede Kamer.

