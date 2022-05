D66 rectificeert publicaties over Van Drimmelen, maar heeft nog ‘geen verklaring’ waarom het zo mis kon gaan

Partijleider Sigrid Kaag zondag tijdens de ledenbijeenkomst van D66 in ’s Hertogenbosch. Beeld Arie Kievit

Dat heeft partijleider Sigrid Kaag zondag in Den Bosch gezegd tijdens een speciaal belegde ledenbijeenkomst over de kwestie. ‘Die waarom-vraag, daar kan ik u geen antwoord op geven’, zei Kaag. ‘Spijt’ heeft ze wel dat opeenvolgende besturen en partijleiders, inclusief zijzelf, niet adequaat ingrepen en ook niet bekendmaakten wat het vrouwelijk slachtoffer was overkomen. Ook partijvoorzitter Victor Everhardt zegt: ‘Ik heb er geen verklaring voor.’

In een zoektocht naar het antwoord waarom de vrouw zes jaar lang tevergeefs op de deur klopte bij twee partijleiders (Pechtold, Kaag) en drie bestuursvoorzitters (Demmers, Spierings, Everhardt) om D66 ertoe te bewegen te erkennen wat haar was aangedaan, kwamen leden zondag bijeen in ‘besloten praatsessies’.

Inmiddels weten de leden wel dat de partijtop heeft erkend dat er ‘sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag in de werkomgeving’ en dat de politie een officieel waarschuwingsgesprek heeft gevoerd met Van Drimmelen om het stalkingsgedrag, intimidatie, bedreiging en chantage een halt toe te roepen. Toch durven de meeste leden alleen in bedekte termen te zeggen waarom zij denken dat er tot vorige maand door de partijtop geen enkele actie is ondernomen tegen Van Drimmelen.

‘Niet goed gedaan’

Eerste Kamerlid Petra Stienen doet als een van de weinigen een poging: ‘De vraag is of het anders was gelopen als het Piet Jansen uit Zutphen was geweest. Frans van Drimmelen had gewoon een heel groot netwerk.’ Of Pechtold en Kaag hem de hand boven het hoofd hebben gehouden, weet Stienen niet. ‘Ik zeg wat ik heb gezegd en verder ga ik niet. Dit is in elk geval op een heel amateuristische manier opgelost. Door het bestuur, het landelijk bureau en de politieke top. Het is echt niet goed gedaan.’

Eerder suggereerden ook de drie oud-bestuursleden Saskia Boelema, Michiel Verkoulen en Robert Strijk dat zij als bestuur in 2016 en 2017 Van Drimmelen wel weg hadden willen sturen, maar dat dit is tegengehouden door de politieke leiding.

Volgens Mariëtte Hamer, de speciaal aangestelde regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, moet eerst de vraag waarom grensoverschrijdend gedrag heeft kunnen plaatsvinden beantwoord worden. Alleen dan kan er gewerkt worden aan een oplossing, zei ze zondag tegen D66-leden, terwijl ze met applaus werd onthaald. ‘Waarom is het gebeurd? En hoe voorkomen we dat het volgende keer weer gebeurt?’

Partijleider Kaag noemt die aanmoediging van Hamer na afloop van de ledenbijeenkomst ‘terecht’, maar moet herhaaldelijk bekennen dat ze niet weet wat er is misgegaan bij D66. Waarom anderen niet ingrepen? ’Ik ken de diepe zieleroerselen van anderen niet.’ Ook zelf greep Kaag niet in, mede omdat ze dat niet vond horen bij haar rol als partijleider. Hoewel het onbevredigend is voor sommige leden dat zo om de hete brij wordt gedraaid, is het aantal leden dat hier publiekelijk over protesteert in de minderheid.

Onbeantwoord

Jelle Ages, vertrouwenspersoon bij de Jonge Democraten en een van de initiatiefnemers van de open brief aan de partijtop waarin opheldering werd geëist, noemt de bijeenkomst ‘een goed begin’. Tegelijkertijd zijn veel vragen onbeantwoord gebleven. ‘Ik weet nog steeds niet waarom het zo lang heeft geduurd voordat er is ingegrepen. Waarom heeft de partij de dader zo lang de hand boven het hoofd gehouden? Wat dat betreft zijn we niet veel verder dan een aantal weken geleden.’ Ages had gehoopt de opheldering tijdens de afsluitende plenaire sessie te krijgen. ‘Wij hadden het idee dat we daar vragen konden stellen aan Kaag en het bestuur.’

Ook D66-lid TIm Vos-Goedhart had die verwachting. ‘Samen met D66-leden hadden we vragen voorbereid: 43. Wie wist wanneer van wat en waarom heeft diegene niets gedaan? Waarom komt daar geen onderzoek naar?’

Vooralsnog lijkt hun kritiek niet te leiden tot een grote opstand. De aanwezigen in de zaal zetten een luid applaus in als de partijvoorzitter aankondigt dat na zes jaar alsnog een overeenstemming is bereikt met het slachtoffer over een schadevergoeding en een rectificatie van eerdere uitlatingen. D66 erkent inmiddels dat ‘ten onrechte’ de suggestie is gewekt dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag door Van Drimmelen. De vrouw krijgt ook de juridische kosten vergoed die zij heeft moeten maken om D66 te dwingen tot het vertellen van deze waarheid. Een kleine deel van de schadevergoeding is voor het immateriële leed dat haar is aangedaan. Dat gaat voor een groot deel naar een stichting die opkomt voor vrouwenrechten.

De D66-partijtop en een deel van de leden hopen dat de zaak hiermee weer naar de achtergrond verdwijnt. Voorlopig is dat ook zo. Over een nieuw onderzoek naar de negentien andere klachten die vorig jaar zijn binnengekomen bij D66 heeft niemand het meer. Kaag en Everhardt schudden hartelijk handen in de Brabanthallen en zeggen beiden ‘trots’ te zijn dat er in de partij zo’n open gesprek heeft plaatsgevonden over de kwestie. Vanaf nu kijken ze ‘positief vooruit’.