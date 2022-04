D66-prominent Van Drimmelen legt lobbywerk neer na onthulling over grensoverschrijdend gedrag, partij laat hem met rust

Een bezoeker van een D66-congres in Rotterdam. Beeld ANP

Het besluit valt te lezen in een korte verklaring die op de website is geplaatst van het lobbykantoor waar Van Drimmelen werkt. Volgens het bureau is ‘de situatie is uiterst pijnlijk, verdrietig en schadelijk voor alle betrokkenen.’

Van Drimmelen raakte dit weekend opnieuw in opspraak, na berichtgeving in de Volkskrant. Daaruit blijkt dat de invloedrijke partijstrateeg zich in het verleden wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het gaat onder meer om ‘stalking, bedreiging en chantage’ van een D66-medewerker. Het gedrag was dusdanig ernstig van aard dat de politie destijds heeft moeten ingrijpen met een officieel waarschuwingsgesprek. Eerder werd het wangedrag ontkend door hemzelf en de partijtop.

Een vertrouwelijk deel van een onderzoeksrapport naar de kwestie, waarin de belastende conclusies staan, is al meer dan een jaar in handen van de partijtop maar is nooit openbaar gemaakt. Ook niet nadat het slachtoffer meerdere malen heeft aangedrongen om haar publiek in het gelijk te stellen. In een openbaar deel van het rapport, dat vorig jaar wél openbaar werd gemaakt, staat de conclusie over het grensoverschrijdende gedrag niet.

Van Drimmelen geldt binnen D66 als een invloedrijke partijman. Als voorzitter van de talentencommissie had hij jaren een belangrijke stem in de verdeling van hoge posities binnen de partij. Ook Kaag heeft veel aan Van Drimmelen van te danken, hij bracht haar binnen bij D66. Van Drimmelen zat eerder in het landelijk bestuur van D66 en was in 2006 de campagneleider van Alexander Pechtold bij de lijsttrekkersverkiezingen.

De collega's van Van Drimmelens lobbykantoor hebben nu samen met hem besloten dat het beter is als hij zijn werk voorlopig staakt. ‘Binnen ons bureau is door de partners over de publicatie en de ontwikkelingen daaromtrent gesproken. Na dit overleg is gezamenlijk besloten dat Frans zijn werkzaamheden voorlopig neerlegt’, staat in een verklaring .

Geen royement bij D66

Zowel Partijleider Kaag als het partijbestuur wil nog altijd niet laten weten of zij vinden dat Van Drimmelen geroyeerd dient te worden of welke maatregelen tegen hem zijn genomen toen zij wisten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens een D66-medewerker. Van Drimmelen toont zich op sociale media nog altijd een zeer betrokken D66-lid en post dan bijvoorbeeld foto's van zichzelf vooraan bij partijbijeenkomsten. Inmiddels heeft hij zijn twitter-pagina afgeschermd.

Het partijbestuur liet zondag weten opnieuw naar het onderzoeksrapport van vorig jaar te gaan kijken. De bestuursleden willen de stukken ‘wegen om te bezien of zij daar eventueel andere conclusies uit trekken dan eerder is gedaan’, zei de partij in een verklaring.

Kaag sluit zich aan bij dat nieuwe ‘onderzoek naar het onderzoek’. Daarnaast stelt zij in een schriftelijke verklaring dat zij geen inzage ‘had en heeft’ in de vertrouwelijke bijlage. Zij wil niet ingaan op de vraag of zij op een andere manier al eerder geïnformeerd is over de conclusies uit het rapport. Uit schriftelijke communicatie in handen van de Volkskrant blijkt dat het slachtoffer de partijleider rond april 2021 al ‘attendeerde’ op de belastende conclusies uit het vertrouwelijk rapport. Kaag wilde daarover niet met het slachtoffer in gesprek, maar verwees haar door naar de advocaat van de partij.

Oproep D66-leden

In een open brief roepen raadsleden, bestuurders en andere (actieve) partijleden van D66 het partijbestuur en Kaag ondertussen op om binnen een week openheid van zaken te geven. Ook willen de ondertekenaars binnen drie weken een bijeenkomst waar de partijleiding vragen beantwoordt en verantwoording aflegt. De ondertekenaars willen tot slot dat het vertrouwelijke rapport geanonimiseerd openbaar wordt gemaakt.

De brief was maandag rond 10.45 uur bijna tweehonderd keer ondertekend. De teller loopt nog altijd.