D66 na verlies: blijf luisteren naar Rob Jetten

In de campagnespot van D66 hoorden kiezers de afgelopen tijd de voorleesstem van oud-partijleider Jan Terlouw (87): ‘Vandaag is voor Sam een belangrijke dag.’ In beeld een klein meisje dat met haar moeder in een basisschool naar het stemlokaal gaat. Maar woensdag is ook en vooral een belangrijke dag voor Rob Jetten (31), pas fractieleider sinds oktober en de benjamin onder de politieke kopstukken.

Als in de Verkadefabriek in Den Bosch de eerste prognoses op het scherm komen, wordt de vrees van het ruim aanwezige D66-partijkader bewaarheid. Om met het Koningslied te spreken: het is de nederlaag die je wist dat zou komen. Iedereen besefte dat deze provinciale verkiezingen stukken slechter zouden worden dan vier jaar geleden. Toen 12,5 procent van de stemmen en derde partij. Nu, bij de eerste drie prognoses: rond de 8 procent. Terug dus naar de 8,3 procent van 2011.

’s Ochtends bij het stembureau in zijn woonplaats Ubbergen (Gelderland) had Jetten nog hoopvol vastgesteld dat het de laatste tijd in de peilingen weer wat beter ging. Hij nutte het van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff cadeau gekregen etiket ‘klimaatdrammer’ handig uit, tot in truien aan toe. In de verkiezingsdebatten hield hij zich goed staande. Maar het blijkt niet genoeg.

Terlouw stelde zijn opkomst en neergang in de Tweede Kamer begin jaren tachtig te boek onder de titel Naar 17 zetels en terug. Voor D66 dertig jaar later is het verhaal in de Eerste Kamer nu vergelijkbaar: van 5 (2011) naar 10 (2015) zetels en weer een stuk terug. Het is de prijs voor meeregeren.

Terugkerend dilemma

De opgave was ook immens: de vertrokken routinier Alexander Pechtold opvolgen in een periode waarin juist die andere benjamin, Jesse Klaver (32) van GroenLinks, met een opmars bezig is die deels uit hetzelfde milieubewuste electoraat voortkomt. Waarbij Klaver ook nog het voordeel kon benutten dat hij zijn handen vrijhield door niet in de regeringscoalitie met VVD, CDA en ChristenUnie te stappen.

Er waren voor de even jeugdige als serieuze politicus gunstiger omstandigheden denkbaar geweest. Dan nog blijft effectief zijn in de oppositie of verantwoordelijkheid nemen in een coalitie voor D66 een telkens terugkerend dilemma. Niet voor niets heeft Jetten sinds zijn onwennige start als Rob ‘Robot’ Jetten steeds gezegd dat hij na de Europese verkiezingen van 23 mei pas gaat nadenken of hij definitief opgaat voor het partijleiderschap – eerst maar eens kijken of hij de toverformule wel kan vinden.

Ondanks het forse verlies heeft hij alle steun van de fractie. ‘We zijn consistent bezig, daar moeten we gewoon mee doorgaan’, zegt het Groningse Tweede Kamerlid Antje Diertens. ‘Ik was vandaag op straat in mijn provincie, de mensen waren allemaal heel vriendelijk.’

Op het podium verschijnt Tweede Kamerlid en ceremoniemeester Kees Verhoeven, voor de beeltenis van Sam op het scherm. Hij probeert de vrijwilligers moed in te spreken door ze te bedanken voor ‘een fantastische campagne’. Mede-Kamerlid en campagneleider Jan Paternotte heeft overdag nog getwitterd dat alle ‘klimaatdrammers, onderwijsdrammers en Europa-drammers’ vooral moesten gaan stemmen. Hij zegt: ‘Wie Sam de laatste dagen niet heeft gezien, moet onder een hunebed hebben geleefd.’ Hij prijst de koers van Jetten, net begonnen en al een kinderpardon en CO 2 -heffing voor grote bedrijven binnengesleept.

Voor Boris Dittrich, fractievoorzitter tussen 2003 en 2006, is het een extra spannende avond. Hij staat, na betrekkingen in New York en Berlijn, op plaats 5 voor de Eerste Kamer, lijkt zeker maar zal nog even moeten afwachten. ‘Deze verkiezingen komen voor het grote publiek iets te vroeg. Rob gaat meer de sociale kant van het liberalisme op, dat spreekt mij zeer aan. Ik zou zeggen: luister de komende tijd goed naar Rob Jetten.’