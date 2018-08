D66: meer rechters nodig met migratieachtergrond

Daarmee sluit het Kamerlid aan bij de oproep van vertrekkend president Leendert Verheij van het gerechtshof Den Haag, eerder dit jaar in de Volkskrant. Ook hij riep op om iets te doen aan meer etnische diversiteit ‘onder al die blanke rechters’. Verheij: ‘Van het totale aantal van 2300 rechters zitten we, schat ik, op zo'n 2 procent, een kleine 50. Dat moet omhoog. Van de Nederlandse bevolking heeft 12 procent een niet-westerse achtergrond. Die mensen moeten niet louter voor een blanke, West-Europese rechterlijke macht staan. Ze moeten zien dat ook zij daarin zijn vertegenwoordigd. Er moeten meer rechters komen die hun cultuur begrijpen.'

Tegelijkertijd benadrukte Verheij dat het niet eenvoudig is. Hij is zelf al jaren voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie Rechters. 'Wij hebben dit tien jaar geleden al krachtig geroepen en er toen zelfs een heel project op gezet. Maar daar is heel weinig uitgekomen. We dachten: het ligt aan verkeerde wervings- en selectiemethoden. We hebben zelfs een speciale manager Diversiteit gehad. Dat heeft niet of nauwelijks rendement opgeleverd. Daar zit het 'm dus niet in. We moeten mensen niet alleen verleiden hier te solliciteren, maar daarna, zodra ze binnen zijn, ook zorgen dat ze zich in de organisatie thuis voelen.’

Kamerlid Groothuizen benadrukt dat hij niet voor een quotum pleit. ‘Het gaat er nog steeds om dat de beste man of vrouw de baan krijgt, maar er vallen nu tijdens de werving van rechters te veel geschikte kandidaten met een migratieachtergrond af.’

Verheij denkt dat een cultuuromslag nodig is binnen de rechtbanken. ‘Uit promotie-onderzoek blijkt dat mensen, dus ook rechters, zonder het zelf te beseffen regelmatig een goedbedoelde opmerking of grapje maken, die bij de ander soms totaal anders overkomt. Bijvoorbeeld dat iemand met een moslimachtergrond te horen krijgt: jij gaat zeker niet naar de vrijdagmiddagborrel, hè? Op een toon die als uitsluitend wordt ervaren. Waardoor die op een gegeven moment denkt: ik voel me hier niet thuis, ik ga weg. Uit het onderzoek blijkt dat we mensen met een migratie-achtergrond onbewust zien als mensen met een achterstand. We moeten niet hen, maar onze eigen zienswijze veranderen.'