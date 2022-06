D66-leden eisen toch nieuw onderzoek naar veiligheid binnen partij

Partijleider Sigrid Kaag tijdens het D66 congres in Brabant, met links van haar minister Robbert Dijkgraaf en fractievoorzitter Jan Paternotte.

Een motie die hiertoe opriep, is zaterdag aangenomen op het D66-congres in Den Bosch. Aanleiding voor het voorstel is een #MeToo-affaire binnen D66 die de partijtop ruim een jaar in de doofpot stopte. Het grensoverschrijdende gedrag door partijprominent Frans van Drimmelen werd in april alsnog door de Volkskrant onthuld.

Partijleider Sigrid Kaag heeft haar excuses aangeboden aan het slachtoffer. Ook is een rectificatie geplaatst bij uitspraken van andere partijleden, die Van Drimmelen eerder hadden vrijgepleit. Het partijbestuur heeft naar eigen zeggen inmiddels ook veel stappen gezet om herhaling te voorkomen en om het melden van misstanden simpeler te maken.

Bestuur teruggefloten

Toch is de partijtop nog niet af van de #MeToo-verdenkingen in de partij. Hoewel veel D66-leden de affaire-Van Drimmelen achter zich willen laten (daar komt geen nieuw onderzoek naar), wil een meerderheid wel een breder onderzoek naar het voorkomen van grensoverschrijdende incidenten en het creëren van een ‘sociaal veilige sfeer’ in de partij.

De leden zijn naar eigen zeggen onder meer geschrokken van een Volkskrant-publicatie waarin stond dat diverse D66-prominenten de oproep om opheldering over de affaire-Van Drimmelen wel ondersteunden, maar dat zij ‘niet met hun naam in de krant durfden omdat ze vreesden voor de gevolgen voor hun loopbaan’.

Het bestuur van D66 had voorafgaand aan het congres laten weten dat het niet zat te wachten op een nieuw onderzoek. Volgens het bestuur is de veiligheid binnen de partij een ‘topprioriteit’, maar heeft onderzoeksbureau Bing dit in 2021 al onderzocht. Destijds zijn aanbevelingen gedaan aan het bestuur. Het nieuwe onderzoek zou leiden tot een ‘stapeling van onderzoeken’. Het bestuur ‘ontraadde’ de motie die opriep tot het nieuwe onderzoek dan ook. De leden nemen daar geen genoegen mee.