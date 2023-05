D66-leden bijeen op eerste congres na verkiezingsverlies

Partijleider Sigrid Kaag tijdens het vorige D66-congres in november in de Rotterdamse Doelen. Beeld ANP

Door de monsterzege van BBB zijn de verhoudingen binnen de coalitie op scherp komen te staan, met name waar het gaat om het stikstofbeleid, een belangrijk thema voor de D66-achterban. Over dat thema zal gesproken worden: D66-leden stemmen over een motie om soepeler om te gaan met 2030 als deadline voor beoogd resultaat van het stikstofbeleid.

Voor leden is naast het stikstofdossier ook de koers van de regeringscoalitie een belangrijk punt. D66 wilde na de verkiezingen in 2021 aanvankelijk niet opnieuw regeren met VVD, CDA en de ChristenUnie, maar ging toch onderhandelen. De partij kon veel belangrijke punten binnenslepen in het coalitieakkoord, maar inmiddels staan sommige onderwerpen weer ter discussie.

Zo is er niet alleen onenigheid over de stikstofaanpak, maar staat D66 samen met de ChristenUnie ook lijnrecht tegenover de andere twee coalitiepartijen als het om asiel gaat.

Samenwerking met ‘linkse wolk’

Maar er staan ook andere punten ter discussie. Zo wordt er gestemd over een voorstel om meer samen te werken met de ‘linkse wolk’ bestaande uit PvdA en GroenLinks, en is in de partij de discussie aangejaagd over het afschaffen van het koninklijk huis. Oud-partijleider Alexander Pechtold riep recent leden op om vooral voor een voorstel hiertoe te stemmen, en ook de jongerentak Jonge Democraten spreekt zich uit. ‘De monarchie is zijn houdbaarheidsdatum al lang gepasseerd en daarom pleiten wij als Jonge Democraten ervoor om deze zo snel mogelijk af te schaffen’, schrijft de jongerenclub van D66 in een manifest voor meer directe democratie.