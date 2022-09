D66-klacht tegen kamerlid Forum voor Democratie stuit op ongemak in de Kamer

Pepijn van Houwelingen (FVD) in de Tweede Kamer tijdens een debat. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Uitgerekend de SGP, de partij die net als D66 grote waarde hecht aan het respecteren van de rechtstaat, vindt dat het handiger is als D66 ‘eerst zou overleggen wat andere partijen van de actie van Van Houwelingen vinden, in plaats van als één partij stampij te maken’, aldus het SGP-Kamerlid Chris Stoffer. ‘Dit neigt enigszins naar politieke hijgerigheid.’

Steen des aanstoots is een gefotoshopte afbeelding waarop ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) zogenaamd een nazivlag hijsen. Van Houwelingen deelde deze afbeelding afgelopen weekeinde via Twitter. Na de ontstane ophef verwijderde hij zijn tweet overigens ook weer, met de suggestie dat hij verkeerd begrepen zou zijn.

Het ministersduo beraadt zich desondanks op juridische stappen tegen de FvD’er. Ook D66-fractievoorzitter Jan Paternotte wil het er niet bij laten zitten. Hij dient een klacht in bij de integriteitscommissie van de Tweede Kamer, die dan kan onderzoeken of een Kamerlid ‘het gezag of de waardigheid van de Kamer’ heeft aangetast. Als de integriteitscommissie de klacht gegrond verklaart, kan Van Houwelingen een schorsing van maximaal een maand krijgen opgelegd.

Klachten van 150 Kamerleden

Het grote ongemak van Kamerleden zit hem niet in het veroordelen van de actie van hun FvD-collega, want dat doen ze vrijwel allemaal. ‘Die nazi-vergelijking van Pepijn van Houwelingen was echt beneden alle maat’, benadrukt SGP’er Stoffer. Ook BBB-leider Caroline van der Plas wil dat het ‘knetterduidelijk’ is dat haar partij ‘mordicus tegen de vergelijking met nazi’s en de holocaust is’. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt de actie ‘buiten alle fatsoensnormen’. ‘Het symbool van een regime dat verantwoordelijk was voor een totale slachting op dit continent kun je niet gebruiken tegen onze ministers.’

De worsteling van de Kamerleden draait meer om de vraag hoe ze het beste kunnen reageren op afkeurenswaardig gedrag van collega's. ‘Ik vind de klacht wel terecht, maar die kan zorgen voor nog meer zuurstof en aandacht’, zegt Laurens Dassen van Volt die vindt dat de tweet van Van Houwelingen ‘alle perken te buiten gaat’. Dat zag hij vorige week bijvoorbeeld gebeuren toen FvD-leider Thierry Baudet alle nieuwskanalen haalde, omdat het voltallige kabinet wegliep toen hij suggereerde dat minister Sigrid Kaag een spion zou zijn. Een eerdere klacht bij de integriteitscommissie over Baudet leidde tot ‘niks’.

Maar het grootste risico van de stap naar een integriteitscommissie is misschien nog wel dat die commissie straks ‘overladen dreigt te worden door verzoeken van 150 individuele Kamerleden die klachten willen indienen over elkaar’, zegt Dassen. Zowel bij Volt als de BBB vragen ze zich af wat zoiets doet met het vertrouwen van burgers in de politiek. ‘Het beeld kan ontstaan dat wij elkaar steeds in de haren vliegen, terwijl mensen buiten door het ijs zakken vanwege de dure boodschappen en hoge energierekening’, aldus Dassen.

In de spiegel kijken

‘Als Kamerleden elkaar de maat gaan nemen, is het bovendien goed om soms ook eerst naar zichzelf in de spiegel te kijken’, vindt BBB-leider Van der Plas. D66-fractievoorzitter Paternotte noemde PVV-leider Geert Wilders vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen bijvoorbeeld nog ‘de bedrijfspoedel van Poetin’. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als een nazi-vergelijking, vinden ze bij BBB, maar het draagt allemaal niet bij aan nette omgangvormen in de Kamer.

Paternotte zet zijn klacht toch door, omdat hij vindt dat Van Houwelingen met zijn tweet de veiligheid van beide ministers in gevaar brengt. CU-leider Segers valt hem daarin bij: ‘Ik kan mij goed voorstellen dat dit reden is voor een klacht. Het is legitiem om daar de juiste middelen voor te zoeken.’

Donderdag debatteert de Kamer verder over de aanscherping van de gedragsregels voor Kamerleden. Wat Paternotte en Segers betreft wordt in het Reglement van Orde voortaan in elk geval opgenomen dat Kamerleden tijdens debatten ‘geen persoon mogen bedreigen’. De nazi-vergelijking van Van Houwelingen valt daar in elk geval niet onder, omdat die niet in het Kamergebouw, maar daarbuiten plaatsvond.