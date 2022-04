D66 kijkt opnieuw naar conclusies rapport, rol Kaag blijft onduidelijk

Sigrid Kaag bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

Het huidige partijbestuur erkent op de hoogte te zijn dat onderzoeksbureau Bing in het vertrouwelijk deel concludeert dat de invloedrijke partijprominent Frans van Drimmelen zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. In het openbare deel van het onderzoek, dat drie weken voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 verscheen, is die conclusie niet terug te vinden.

Volgens het bestuur zijn de bevindingen uit het vertrouwelijke deel niet openbaar gemaakt ‘om te voorkomen dat tegen de wens van betrokkenen privacygevoelige informatie op straat zou komen te liggen.’ Uit documenten in handen van de Volkskrant blijkt echter dat het slachtoffer van het grensoverschrijdende gedrag van Van Drimmelen meerdere malen bij de partijtop heeft aangedrongen om de vertrouwelijke conclusie wel openbaar te maken. Haar verzoeken tot rectificatie zijn niet gehonoreerd, staat in de correspondentie waar deze krant over beschikt. Of D66 de conclusie op verzoek van Van Drimmelen niet openbaar heeft gemaakt, maakt het bestuur niet duidelijk.

Partijlidmaatschap Van Drimmelen

Het bestuur wil nu kijken of het op basis van de twee Bing-rapporten ‘eventueel andere conclusies trekt dan eerder is gedaan’. Het is niet duidelijk of het vorige bestuur of het huidige bestuur stappen heeft ondernomen richting Van Drimmelen. De vraag van de Volkskrant of Van Drimmelen het partijlidmaatschap ontnomen is nadat de partijtop op de hoogte was van het grensoverschrijdende gedrag is niet beantwoord.

Het bestuur herhaalt in de verklaring dat partijleider Kaag geen inzage heeft gehad in de vertrouwelijke bijlage van het rapport. Onduidelijk blijft of zij op een andere manier kennis had genomen van het grensoverschrijdende gedrag van de partijstrateeg. Vragen van de Volkskrant over haar handelen als partijleider heeft zij ondanks meerdere verzoeken niet beantwoord. Zo blijft het onduidelijk of de metoo-kwestie waar zij bij haar aantreden als partijleider van op de hoogte is gesteld, dezelfde is als de zaak-Van Drimmelen. Ook blijft onduidelijk waarom Kaag het slachtoffer in april, nadat de vertrouwelijke conclusies bekend waren, heeft doorverwezen naar de ‘advocaten van D66’.

D66’ers Saskia Boelema (oud-bestuurslid), Jelle Ages (huidig vertrouwenspersoon van de Jonge Democraten), Daphnie Ploegstra (afdelingsvoorzitter) en Marleen Weener (voormalig politiek assistent) roepen de partijtop ter verantwoording over hun handelen in de zaak-Van Drimmelen. Ook willen zij een nieuw grondig onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen D66. Op dit verzoek gaat de partijtop niet in.

Onderzoek

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt zaterdag dat de D66-partijtop al een jaar lang de conclusies uit een vertrouwelijk rapport achterhoudt waarin staat dat partijstrateeg en voormalig voorzitter van de talentencommissie Van Drimmelen zich schuldig heeft gemaakt aan ‘grensoverschrijdende gedragingen’.

In documenten in handen van de Volkskrant wordt tot in detail beschreven hoe de partijstrateeg in 2015 en 2016 langdurig een vrouwelijke D66-medewerker heeft ‘gestalkt, bedreigd en gechanteerd’. Het gedrag was dusdanig ernstig van aard dat de politie destijds heeft moeten ingrijpen met een officieel waarschuwingsgesprek.

De vertrouwelijke conclusie is in tegenspraak met de uitspraken die partijleider Kaag deed na de oplevering van het de onderzoeksbevindingen die wel openbaar zijn gemaakt. In het rapport dat wel publiek is gemaakt schrijft Bing dat ‘geen situaties van seksuele intimidatie of machtsmisbruik’. Kaag zei op 24 februari 2021, drie weken voor de stembusgang, dat er in haar partij ‘geen sprake was van een structureel onveilige omgeving. Zo ken ik onze partij ook niet.’

Vertrouwelijke bijlage

Naar nu blijkt is Bing na de oplevering van dit publieke rapport met medeweten van het partijbestuur nog drie weken doorgegaan met het finaliseren van een ‘vertrouwelijke bijlage’ over grensoverschrijdend gedrag in de partij. Toen Kaag de eerste onderzoeksresultaten op 24 februari becommentarieerde, was het onderzoek dus nog niet afgerond. Daarna is nog extra informatie opgevraagd bij betrokkenen.

Het slachtoffer kreeg de conclusies van de ‘vertrouwelijke bijlage’ die haar in het gelijk stelden pas te horen op 17 maart 2021 om 19.37 uur, anderhalf uur voor het sluiten van de stembussen, staat in de documenten. Hierdoor is bij haar de indruk gewekt dat de conclusies niet mochten lekken voor verkiezingsdag.

De pogingen van de vrouw om de afgelopen jaren niet alleen bij het partijbestuur maar ook bij de politieke leiding erkenning te krijgen voor wat haar is overkomen, zijn op niets uitgelopen. Ze zocht driemaal contact met Kaag over de zaak, maar telkens wilde de D66-leider niet inhoudelijk met haar in gesprek.