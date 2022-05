D66 kampt opnieuw met integriteitskwestie: klachten over Europarlementariër Samira Rafaela

Beeld ANP / Robin Utrecht

Dat meldt NRC op basis van vertrouwelijke stukken die zijn ingezien door de krant. Drie voormalige medewerkers dienden volgens NRC klachten in tegen Rafaela, omdat zij zich als werkgever schuldig zou hebben gemaakt aan ‘intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging’. Dat zou hebben geleid tot een ‘onveilige werksituatie’. Een interne integriteitscommissie van D66 verklaarde de klachten volgens NRC ‘gegrond’.

In een reactie stelt Rafaela zich ‘niet te herkennen’ in de conclusies van het op 3 mei opgeleverde rapport, aldus NRC. Vooralsnog is onduidelijk wat er precies is voorgevallen tussen haar en de medewerkers die zich onveilig zouden hebben gevoeld. NRC geeft geen voorbeelden en de klagende medewerkers komen niet aan het woord in het stuk van de krant.

De Volkskrant heeft haar benaderd voor een nadere toelichting, maar heeft die nog niet gekregen. Ook het bestuur van D66 was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Rafaela zegt in NRC dat het onderzoek van de integriteitscommissie niet goed is uitgevoerd. Bewijsstukken zouden niet zijn ingezien en meegewogen. Ook zouden er geen getuigen zijn gehoord. Rafaela heeft een advocaat ingeschakeld en de leden van de integriteitscommissie aansprakelijk gesteld voor eventuele schade die zij verwacht te lijden.

Ledenbijeenkomst

De beschuldigingen tegen Rafaela komen op een opvallend moment. Zondag komen D66-leden bijeen in Den Bosch om te spreken over een eerdere kwestie rond grensoverschrijdend gedrag door D66-prominent Frans van Drimmelen jegens een D66-medewerkster. Opeenvolgende besturen en partijleiders grepen niet in, terwijl bij hen bekend was dat de politie was ingeschakeld om een einde te maken aan stalkingsgedrag, intimidatie en chantage van een vrouwelijke partijgenoot.

Zowel huidig partijleider Sigrid Kaag als partijvoorzitter Victor Everhardt boden hiervoor afgelopen maand hun excuses aan, maar staan onder druk van ruim 750 D66-leden die op een speciaal ingelaste ledenbijeenkomst zondag opheldering eisen over de wijze waarop de partijtop is omgegaan met deze kwestie.

De nieuwe melding over Rafaela zal ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn tijdens deze ledenbijeenkomst. Volgens NRC zou het bestuur de conclusies van de integriteitscommissie over de bijeenkomst heen willen tillen, maar ‘meerdere betrokkenen’ zouden hebben aangedrongen om de bevindingen vóór zondag al naar buiten te brengen.

Arbeidsconflict

Een van de personen die hierop aandringt is D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld, met wie Rafaela al langer een slechte arbeidsrelatie heeft. De twee hebben onder meer ruzie over hun ondersteunende staf. In ’t Veld wilde na de Europese verkiezingen van 2019 graag doorgaan met de oude staf met wie zij al langere tijd samenwerkte, terwijl Rafaela zelf nieuwe medewerkers wilde aannemen. Een aantal vaste krachten vertrok mede op aandringen van Rafaela.

Volgens Rafaela zijn de klachten tegen haar niet los te zien van de ‘bredere arbeidsrelatie’ die ze met de betrokken medewerkers had, zegt ze tegen NRC. Een van de klagers meldde zich bijvoorbeeld eind 2021 bij het partijbestuur nadat haar contract niet was verlengd door Rafaela. Die melding werd volgens NRC niet ontvankelijk verklaard, omdat het om een arbeidsconflict zou gaan.

Maar diezelfde melder heeft zich vervolgens gewend tot de interne integriteitscommissie. Na het indienen van haar eigen klacht heeft de medewerkster zelf andere oud-medewerkers opgezocht en ze gewezen op de mogelijkheid om zich bij de integriteitscommissie te melden. Twee daarvan maakten daarvan gebruik.

Rafaela heeft afgelopen jaar meerdere malen bij het bestuur, journalisten en op sociale media gehint dat ze D66 wil verlaten omdat ze zich niet gesteund voelt door de partijtop, inclusief In ’t Veld.