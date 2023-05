D66-Kamerlid Paul van Meenen doet het eindexamen wiskunde: ‘Ik geef het je te doen’

Paul van Meenen tijdens een debat in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Beeld Bart Maat / ANP

‘Nou, zodra de gemiddelde leerling de eerste opgave over de 3D-geprinte tuimelaar ziet, tuimelt die zelf waarschijnlijk om van schrik’, zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen (67), die maandagmiddag het vmbo-theoretisch examen wiskunde maakt. ‘Een cilinder, een halve bol en ook nog al die addertjes onder het gras', zegt hij. ‘Ik vraag me trouwens af of leerlingen van nu weten wat een tuimelaar is?’

Als het examen een bingokaart met onderwijsallergieën was voor oud-wiskundedocent en ‘onderwijsman’ Van Meenen, dan had hij zeker prijs. Te beginnen met de taligheid in de opgave over cryptomunt ether. ‘Het is toch niet handig om dollars aan te duiden met de letter E en het aantal dagen met een d? Dat is echt verwarrend voor kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen.’

Grote getallen: ook een bingofiche waard. En dan met name de 110.000 m³ waarmee wordt gerekend bij de opgave over de Rotterdamse haven. ‘Je kunt niets op een kladblaadje uitrekenen, alles moet met een rekenmachine. Dat vind ik niet handig, gezien de gebrekkige rekenvaardigheid van onze leerlingen.’

Geen cadeautjes

Natuurlijk zitten er ook ‘knappe’ opgaven in het examen, bijvoorbeeld de vraag over hoeveel stukken plastic in de Stille Oceaan dobberen. ‘Het is niet eenvoudig om het zo goed op de actualiteit te laten aansluiten.’ Maar nee, er zitten geen cadeautjes in dit examen, volgens hem. ‘Negen pagina’s examen, op dit niveau, in twee uur? Ik geef het de mensen in Nederland te doen.’

Van Meenen staat, net als de examenleerlingen, op het punt om een periode af te sluiten en aan een nieuwe fase te beginnen. Hij verruilt over minder dan een maand de blauwe zetels van de Tweede Kamer, waar hij ruim tien jaar onderwijswoordvoerder voor D66 was, voor de groene bankjes van de senaat. Of hij nog goed advies heeft, wat dat betreft? ‘Relativeer af en toe een beetje. Je hebt nog een leven lang.’

Tip voor het havo-examen Engels Dinsdagmiddag buigen alle havoleerlingen zich over het examen Engels. ‘Het zoeken naar de juiste antwoorden kan er soms voor zorgen dat alles ineens goed lijkt’, zegt leraar Engels Ismail Aghzanay, die zichzelf ‘leraar van het jaar 2021’ mag noemen. ‘Zoek daarom vooral naar antwoorden die nooit goed kunnen zijn, die vind je vrij gemakkelijk. Als er dan tóch twee mogelijk goede antwoorden overblijven, wat zelden voorkomt, zoek dan naar overeenkomsten in de tekst.’