D66-Kamerlid Dijkstra dient omstreden wet over ‘voltooid leven’ bij Kamer in

Pia Dijkstra Beeld ANP

Dijkstra’s Voltooid Leven-wet was één van de hete hangijzers tijdens de formatie in 2017 en geldt nog altijd als een splijtzwam binnen de coalitie. Het gaat om een regeling die levensbeëindiging mogelijk maakt voor ouderen die niet ondraaglijk en uitzichtloos lijden maar die hun leven wel ‘voltooid’ achten.

D66 staat wat betreft dit onderwerp lijnrecht tegenover de coalitiepartners CDA en ChristenUnie. De uitweg werd, zoals zo vaak, gevonden in extra onderzoek naar de wensen en behoeften van de doelgroep. De commissie-Van Wijngaarden presenteerde begin dit jaar de resultaten, maar het rapport bood geen politieke oplossing voor de voltooid-levenkwestie, die te precair bleek.

De commissie kwam niet met concrete adviezen maar met ‘aandachtspunten voor beleid’. Dat zou gericht moeten zijn op een ‘heterogene groep’ (wat betreft geslacht, leeftijd, sociaal-economische klasse, gezondheid en sociale situatie), met ingewikkelde problematiek op allerlei gebieden. De ambivalentie bij de doodswens kreeg de nadruk: ‘Het verdient aandacht dat mensen heel verschillende dingen kunnen bedoelen als ze een doodswens uiten.’

De commissie noemde tevens een juridisch dilemma: misbruik moet worden uitgesloten. Van Wijngaarden wees daarbij op ‘de staatsverplichting tot bescherming van kwetsbare personen’: mensen die nu al vrezen dat zij anderen tot last zijn, mogen daarin niet verder worden bevestigd. Desalniettemin zag de commissie wel ‘veel behoefte’ om te kunnen beschikken over een zelfdodingsmiddel.

Enkele toevoegingen

Het Wijngaarden-rapport zette Dijkstra aan om nog ‘enkele toevoegingen’ te doen aan haar wet. Zo hebben nu ook de familie en de huisarts een plaats gekregen bij de stervenshulp aan een oudere die zijn leven voltooid vindt. Bovendien bekijkt een zogenoemde levenseindebegeleider samen met de oudere of ze diens leven niet ‘weer de moeite waard kunnen maken’, aldus Dijkstra. ‘Zo’n traject duurt minstens een paar maanden. Als blijkt dat het leven voor de oudere voltooid is, en dat andere hulp niet gewenst is, dan is het zelfgekozen levenseinde een optie.’

Deze kabinetsperiode zal het waarschijnlijk niet meer tot een stemming komen over de wet, omdat er in maart al verkiezingen zijn. Eerst zal de Raad van State nog met een advies moeten komen en die zal daar de tijd voor nemen, gezien de gevoeligheid van het onderwerp.

Of het wetsvoorstel daarna een goede kans maakt, is intussen de vraag. Eind 2016 leek er even een ruime meerderheid voor een nieuwe wet te zijn, maar sindsdien is er een invloedrijk tegenoffensief op gang gekomen. De medische sector is niet enthousiast. Artsenorganisatie KNMG keerde zich officieel tegen het voorstel. Huisartsen, psychiaters en ouderenartsen zijn bang dat mensen straks sneller kiezen voor stervenshulp bij voltooid leven dan voor euthanasie.