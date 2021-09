D66-geldschieter steekt ook meer dan miljoen in Duitse Groenen

Net als bij de eerdere donaties zegt Schuurman niks te eisen in ruil voor de donatie. ‘Ik ben geen lid van De Groenen en bemoei me nergens mee.’ Beeld Getty Images

Schuurman verdiende zijn geld als medeoprichter van Elastic, dat software maakt waarmee onder meer Samsung, Microsoft en Netflix hun eigen data kunnen doorzoeken. Door een beursgang en de verkoop van meerdere software-ondernemingen verzamelde hij een kapitaal van meer dan een miljard.

Omdat Schuurman zich zorgen maakt over de opwarming van de aarde heeft hij besloten partijen met een ambitieus klimaat programma een financiële boost te geven. Zo ontving D66 voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart een miljoen euro. De Partij voor de Dieren kreeg 350.000 euro. Invloed hoefde Schuurman niet, hij wilde alleen partijen die voor een ambitieuzer klimaatbeleid kunnen zorgen een handje helpen. D66 plaatste in de laatste weken voor de verkiezingen een groot aantal advertenties in onder meer landelijke dagbladen.

Met nog minder dan drie weken te gaan wil Schuurman ook zijn stempel drukken op de de Duitse Bondsdagverkiezingen. De 1,25 miljoen euro is de grootste donatie die de Duitse Groenen ooit ontvingen. Schuurman is nog niet door zijn kapitaal heen en overweegt ook in andere landen klimaatpartijen te steunen.

‘Verkiezingen liggen nog open’

‘Duitsland is misschien wel het meest toonaangevende land in Europa en daarmee op wereldschaal heel belangrijk’, zegt Schuurman tegen persbureau ANP. ‘De Groenen in Duitsland hebben een pragmatisch en ambitieus duurzaamheidsprogramma.’ Schuurman noemt het goed dat huishoudens door de Groenen worden gecompenseerd als de energierekening door klimaatbeleid stijgt. ‘Ook hebben ze een degelijke agenda voor Europese samenwerking, zeker voor de klimaatcrisis.’

Net als bij de eerdere donaties beweert Schuurman niks te eisen in ruil voor de 1,25 miljoen euro. ‘Ik ben geen lid van die partij en bemoei me nergens mee.’ Hij heeft Groenen-leider Annalena Baerbock nooit in het echt ontmoet, maar wel in een videocall gesproken.

Een woordvoerder van de Duitse Groenen bevestigt tegenover de Duitse krant Handelsblatt dat de partij de 1,25 miljoen euro heeft ontvangen. Volgens de Duitse wet moeten donaties van meer dan 50.000 euro worden gemeld aan het parlement, wat volgens de woordvoerder ook gebeurd is.

In mei leek het erop dat Baerbock de eerste bondskanselier van de Groenen ooit kon gaan worden, maar door ophef over een opgeleukt CV en plagiaat in haar boek daalde haar populariteit. De Groenen staan momenteel met 17 procent van de virtuele stemmen derde in de peilingen, achter SPD en CDU. De SPD is met 25 procent niet heel ver weg. ‘De belangrijke klappers worden in de laatste weken gemaakt‘, zegt Schuurman. ‘Wat mij betreft ligt het in Duitsland nog open, er zijn veel zwevende kiezers.’

Klimaat is een van de belangrijke thema’s tijdens de Duitse verkiezingen, die moeten uitwijzen wie Merkel na 16 jaar opvolgt als kanselier. CDU-leider Amin Laschet zag zijn kansen slinken nadat hij vaag was over de gevolgen van de desastreuze overstromingen in juli voor toekomstig klimaatbeleid. SPD-leider Scholz probeert de kiezers van zijn groene ambities te overtuigen met het oprichten van een Europese klimaatclub.