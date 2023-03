D66 geeft meeste uit aan reclame in campagne, linkse partijen het actiefst op sociale media

Sigrid Kaag, partijleider van D66, spreekt in het Muziekgebouw tijdens een evenement over conservatisme en seksisme. Beeld ANP

De campagne voor de provinciale verkiezingen komt dit jaar traag op gang. Partijen besteden in de aanloop naar de verkiezingen minder aan advertenties in vergelijking met eerdere jaren, zo blijkt uit een analyse over bruto mediabestedingen van onderzoeksbureau Nielsen. Vier jaar geleden trokken de politieke partijen twee weken voorafgaande aan de verkiezingen nog bruto 309 duizend euro uit voor reclame op radio, tv, online en in bushokjes, dit jaar blijft de teller in de vergelijkbare week steken op 70 duizend euro. De cijfers over afgelopen week en de komende drie dagen zijn nog onbekend. Van oudsher concentreert de campagne zich in de laatste twee weken, dus er zal nog een eindsprint aan uitgaven volgen. De uitgaven zullen ook na deze eindsprint naar verwachting lager uitvallen dan tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de gemeenteraad.

Voor de landelijke verkiezingen in 2021 besteedden politieke partijen 19,6 miljoen euro, terwijl de uitgaven voor de Statenverkiezingen in 2019 bleven steken op 3,9 miljoen euro. Van alle adverteerders heeft D66 de afgelopen vier weken met 177 duizend euro tot nog toe het meeste geld uitgegeven, Forum voor Democratie staat op de tweede plek.

Aan sociale media geven de politieke partijen in verhouding met de traditionele reclame nog best een behoorlijk bedrag uit. De PvdA en de SP zijn tot nog toe de grootste adverteerder op kanalen als Facebook en Instagram, zo blijkt uit analyse van de Universiteit van Amsterdam. In de afgelopen dertig dagen gaven deze partijen naar schatting 50 duizend euro uit. Ook GroenLinks en het CDA zijn flink actief op sociale media.