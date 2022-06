D66’ers hoopvol, maar donkere wolken pakken zich samen boven het kabinet

Partijleider Sigrid Kaag tijdens spreekt het congres van D66 toe. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

Uitbundig geklap en gefluit klinkt als D66-leider Kaag op het podium staat en zegt: ‘Wat bijna onmogelijk lijkt, kan – als genoeg mensen er hard voor werken – vanzelfsprekend worden!’ Trots kijkt ze de zaal in.

De hoopvolle en optimistische stemming op het D66-congres komt voor een groot deel voort uit de politieke winst die de partij afgelopen week mocht noteren. Na jaren van getouwtrek viel zowel het kabinetsbesluit om de stikstofuitstoot van de landbouw drastisch te verlagen als het besluit om de groei van Schiphol stevig in te perken.

Daarmee komt een langgekoesterde wens van veel D66-kiezers uit. Een kleinere veestapel en kleinere luchthaven zijn volgens democraten hard nodig om de natuur te herstellen en tegelijkertijd de woningbouw op gang te krijgen. Huizen worden nu nauwelijks nog gebouwd, omdat de rechter telkens een streep zet door bouwplannen die veel stikstof uitstoten.

Nu gooit het kabinet het roer om. Kabinet Rutte IV gaat voortaan opereren met meer oog voor duurzaamheid om te voorkomen dat de economie op slot gaat. Dat is niet alleen aan de rechter te danken, maar ook aan jarenlange lobby van D66.

Maar ondanks dit politieke succes, hing Kaag zaterdag op het D66-congres niet de vlag uit. Ze beantwoordde het applaus uit de zaal dankbaar, maar ingetogen. Dat deed ze niet alleen om boeren te ontzien die tot hun afschuw hun levenswerk uit hun handen zien glijden.

Kaags ingetogenheid is vooral bedoeld om haar coalitiegenoten niet teveel voor het hoofd te stoten. Als ze niet oppast, gooien zeker VVD en CDA de kont tegen de krib en gaan alle mooie stikstofplannen alsnog niet door.

Dikke crisis in coalitie

Bij D66 mag dan blijdschap overheersen over de stikstofplannen, bij regeringspartijen VVD en CDA zorgen ze juist voor dikke crisis. Hun achterbannen verzetten zich afgelopen dagen zó fel tegen de stikstofplannen, dat zeker op provinciaal niveau getwijfeld wordt of ze nog wel doorgezet kunnen worden. Diverse CDA- en VVD-afdelingen keren zich al openlijk tegen de kabinetsplannen.

Ook D66 ziet het met lede ogen aan. De stikstofreductieplannen van het kabinet zijn onmiskenbaar ‘het juiste om te doen’, vindt Kaag. Maar net nu die finish in zicht is, dreigt twijfel toe te slaan bij de coalitiegenoten. ‘Durf en doorzetten’, is nu nodig om de plannen naar de eindstreep te begeleiden, zei Kaag. ‘Dit vraagt om politieke moed en bovenal samenwerking.’

Uitgebreid gaf De D66-leider ‘een compliment’ aan VVD-minister Christianne van der Wal, die verantwoordelijk is voor het terugdringen van de stikstofuitstoot, omdat zij afgelopen dagen ‘in een moeilijke situatie en onder grote druk blijft staan voor wat zij weet dat juist is’, zei Kaag. Woedende boeren kwamen vorige week bij Van der Wal thuis verhaal halen.

Voorlopig zwelt het verzet alleen maar verder aan. CDA-voorman Pieter Heerma heeft inmiddels zoveel woeste reacties uit zijn achterban over zich heen gekregen, dat hij al voorzichtig lijkt terug te krabbelen om de stikstofplannen uit te voeren. Dit weekeinde dreigde de voorman van Boeren Actiegroep Farmers Defence Force om de kabinetsplannen nog verder te ‘torpederen’. Een boerenprotest bij het D66-congres in Den Bosch bleef uit, maar woensdag staat een landelijke demonstratie met 20- tot 30-duizenden boeren gepland.

Intimidatie-pogingen

Kaag nam in haar toespraak op het D66-congres zaterdag fel afstand van de intimidatiepogingen van boeren om het kabinet op andere gedachten te brengen en vraagt anderen – inclusief haar coalitiegenoten – hetzelfde te doen. ‘Laat ik hier namens ons allen zeggen: wij kunnen nooit accepteren dat intimidatie, belediging en bedreiging aan de orde van de dag zijn. Wij moeten met z’n allen deze grens bewaken.’

Ook D66-fractievoorzitter Jan Paternotte hield het D66-congres voor dat er reden is om blij te zijn met de stikstofreductie-plannen, maar leek zich net als Kaag te realiseren dat enige aanmoediging bij coalitiegenoten VVD en CDA nog nodig is om de plannen echt uitgevoerd te krijgen.

‘De afspraken staan al op papier. Dus, kabinet, pak door’, zei Paternotte. ‘Laat je niet verlammen door pruttelende provincies! Herstel de glorie van de natuur. Geef jonge mensen een huis. En geef boeren een duurzaam alternatief!’, aldus de D66-fractievoorzitter.

Ook Paternotte vindt dat de ‘dreigementen’ van de voorman van Farmers Defence Force om de voedselvoorziening plat te leggen en ministers thuis op te zoeken ‘alle perken te buiten’ gaan. ‘Hij vergelijkt de situatie van de boeren zelfs met die van de Joden voor de Tweede Wereldoorlog’, zei Paternotte. ‘Dit wangedrag van deze dreigboeren mag geen plaats hebben in Nederland. In ons land gelden de regels van de rechtsstaat, niet het recht van de trekker!’

Stabiliteit kabinet

Maar de woorden van de D66-top kunnen niet voorkomen dat donkere wolken zich steeds meer samenpakken boven het kabinet nu VVD en CDA op ramkoers liggen met hun achterbannen. Vooralsnog houdt minister Van der Wal voet bij stuk en ook VVD-leider Rutte liet eerder doorschemeren: we kunnen niet anders.

Maar als het verzet in het land groeit en de Provinciale Statenverkiezingen van maart naderen, is het de vraag hoeveel electoraal verlies VVD en ook CDA willen riskeren. De christen-democraten staan er al langer beroerd voor in de peilingen, maar de liberalen maken voor nu het eerst een serieuze dip mee.

De oproer in eigen kring kan uiteindelijk de stabiliteit van het hele kabinet in gevaar brengen. Als kiezers de VVD en het CDA flink afstraffen bij de Provinciale Statenverkiezingen, dan keldert het zetelaantal van de coalitiepartijen in de Eerste Kamer nog verder dan nu al het geval is. Dan wordt regeren wel heel erg lastig en komen de stikstofplannen alsnog op losse schroeven te staan.

De zon kan dan wel schijnen bij D66, er lijkt een storm op komst.