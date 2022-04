D66’ers eisen binnen een week opheldering van Kaag en partijbestuur over metoo-zaak

D66-partijleider Sigrid Kaag (midden) en voormalig Kamerlid Pia Dijkstra (links) op campagne in Utrecht in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Beeld ANP

Dat staat in een open brief die sinds zondagavond circuleert in de partij. De oproep is inmiddels door bijna 150 ontevreden D66'ers ondertekend en de teller loopt nog. Onder de ondertekenaars bevinden zich (oud-)bestuursleden, afdelingsvoorzitters, raadsleden, lokale fractievoorzitters en Provinciale Statenleden. Ook oud-Kamerlid Matthijs Sienot steunt de oproep.

Het initiatief voor de oproep komt van afdelingsvoorzitter Daphnie Ploegstra en vertrouwenspersoon van de Jonge Democraten Jelle Ages. Zij roepen zoveel mogelijk D66’ers die transparantie eisen op zich aan te sluiten bij de oproep. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat pas wanneer de leden volledig zijn geïnformeerd over wat er daadwerkelijk is gebeurd en hoe er is gehandeld, we kunnen werken aan een vereniging die veilig is voor iedereen’, staat in het document.

De D66'ers schrijven in de brief ‘met veel ongenoegen’ de publicatie in de Volkskrant te hebben gelezen waaruit blijkt dat de partijtop al meer dan een jaar de conclusies van een vertrouwelijk rapport achterhoudt waaruit blijkt partijstrateeg Frans van Drimmelen een D66-medewerker heeft ‘gestalkt, bedreigd en gechanteerd’. Het gedrag was dusdanig ernstig van aard dat de politie destijds heeft moeten ingrijpen met een officieel waarschuwingsgesprek.

In het openbare deel van het onderzoek, dat drie weken voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 verscheen, is die conclusie niet terug te vinden. Onduidelijk blijft welke sancties de partij sindsdien getroffen heeft richting Van Drimmelen.

Te vrijblijvend onderzoek

Het partijbestuur kondigde zaterdag aan het onderzoek over de Metoo-affaire, dat is uitgevoerd door bureau Bing, opnieuw te bestuderen. Partijleider Kaag steunt die stap. Kaag houdt vol dat zij geen inzage heeft gehad in het vertrouwelijke deel van het rapport waarin grensoverschrijdend gedrag door Van Drimmelen wordt vastgesteld, maar wil niet ingaan op de vraag of zij op een andere manier al eerder geïnformeerd is over de conclusies uit het rapport.

Uit schriftelijke communicatie in handen van de Volkskrant blijkt dat het slachtoffer de partijleider rond april 2021 al ‘attendeerde’ op de belastende conclusies uit het vertrouwelijk rapport. Kaag wilde daarover niet met het slachtoffer in gesprek, maar verwees haar door naar de advocaat van de partij. Vragen van de Volkskrant over de betrokkenheid van de partijleider blijven onbeantwoord door D66.

Ages noemt het ‘nogal vrijblijvend om nu te zeggen: “we gaan nog een keer naar het onderzoek van destijds kijken”. Dat hebben ze al een jaar kunnen doen. Met deze brief hopen we vaart achter de zaak te zetten. We willen weten wat er is gebeurd en willen dat er snel erkenning komt voor slachtoffers.’

Geruchten verspreid

Intussen heeft het landelijk bestuur meermaals verklaard dat het vertrouwelijke rapport met de belastende conclusies over Van Drimmelen niet eerder is geopenbaard omdat “betrokkenen” vertrouwelijkheid zouden hebben geëist. ‘Natuurlijk staat voorop dat je slachtoffers vertrouwelijkheid moet bieden’, zegt Ages. ‘Maar dat neemt niet weg dat het bestuur natuurlijk wel actie had kunnen ondernemen richting de dader. Ze hadden iets kunnen doen toen bleek dat hij zich grensoverschrijdend had gedragen. Royeren bijvoorbeeld.’

Het steekt hem dat er sinds dit weekeinde zelfs ‘geruchten binnen D66 worden verspreid dat het bestuur wel openheid had willen geven over de grensoverschrijdende zaak met Van Drimmelen, maar dat juist het slachtoffer dat zelf niet zou hebben gewild’, zegt Ages. Uit documenten in bezit van de Volkskrant blijkt dat dit niet klopt. De vrouw heeft juist meermaals bij de partijtop gevraagd om haar gelijk publiekelijk te erkennen. Verzoeken van de vrouw tot rectificatie van eerdere (foutieve) uitspraken van Kaag en het partijbestuur zijn echter niet gehonoreerd. ‘Dus wie is eigenlijk de “betrokkene” die volgens het bestuur niet zou willen dat de conclusies van het onderzoek naar buiten komen?’, vraagt Ages zich af.

‘Vertrouwen leden en kiezers beschadigd’

In de brief aan Kaag en het bestuur blijkt dat de leden geen genoegen nemen met de verklaring van het bestuur en Kaag afgelopen zaterdag. Zij snappen niet waarom de partijtop pas na publicatie van de Volkskrant opnieuw naar de conclusies uit het vertrouwelijk rapport wil kijken. ‘Dit deel van het rapport is al meer dan een jaar beschikbaar, waartoe volgens de verklaring van het Landelijk Bestuur in ieder geval de voorzitters van het vorige en het huidige bestuur (sinds zijn aantreden) toegang hebben’, staat in de brief. ‘Door niet te handelen heeft het bestuur het vertrouwen tussen de partij en partijtop aan de ene kant en haar leden en kiezers aan de andere kant enorm beschadigd.’

Om het vertrouwen van de leden te herwinnen vragen de D66’ers om toegang tot onder meer het vertrouwelijke, geanonimiseerde, Bing-rapport. Daarnaast moet het bestuur binnen een week met een nieuwe uitleg komen en duidelijk maken welke stappen het voornemens is te gaan nemen. ‘In de verklaring van het bestuur staat dat ze nog een keer naar de documenten gaan kijken’, licht Ploegstra toe. ‘Daar is geen termijn aan verbonden en dat kan niet. Er moet snel duidelijkheid komen.’

Tot slot moet de partijtop binnen drie weken verantwoording afleggen tegenover de leden in een speciale bijeenkomst waar D66’ers al hun vragen kunnen stellen. ‘Die bijeenkomst moet voor alle D66’ers openbaar zijn’, zegt Ploegstra. ‘De leden moeten ruim de tijd krijgen al hun vragen te stellen.’ Er staat een D66-congres gepland op 18 juni, maar dat is volgens Ploegstra te laat. ‘Dit kan niet twee maanden wachten.’