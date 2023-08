D66’er Sjoerdsma is optimistisch en enthousiast over Kamerwerk, maar ziet het toch niet meer zitten

Sjoerd Sjoerdsma (D66) tijdens het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Sjoerdsma is elf jaar Tweede Kamerlid en daarmee een van de langstzittende D66’ers in de 24-koppige fractie. Hij was al die tijd buitenlandwoordvoerder en voerde afwisselend ook het woord over Defensie, Economische Zaken, Emancipatie en Europese Zaken.

Zijn exitverklaring begint het 42-jarige Kamerlid met een lofzang op het werk in de Kamer, dat hij naar eigen zeggen nog steeds met veel plezier doet. ‘Kamerlid worden was een absolute droom voor mij. Ik heb het elke dag een grote eer gevonden Kamerlid te mogen zijn. Tot op de dag van vandaag fiets ik met plezier en trots naar het Kamergebouw. De Tweede Kamer is een prachtige plek om je idealen na te jagen. Het is waarde(n)vol werk, zowel in de oppositie als in de coalitie.’

Ondanks zijn enthousiasme over het Kamerwerk vertrekt Sjoerdsma, maar uit zijn verklaring blijkt niet duidelijk waarom. ‘Ik vertrek optimistisch uit de Kamer en heb het volste vertrouwen in de nieuwe Kamer. Ik vertrek ook ómdat ik nog optimistisch en vol vertrouwen ben. Dat blijf ik graag en daarom is het voor mij tijd voor wat anders.’

Bedreigingen

Op Radio 1 voegde Sjoerdsma daar nog aan toe: ‘Ik heb om mij heen gezien dat als je te lang blijft, of met je zetel vergroeit, dat het effect kan hebben op het plezier in je werk.’ De verklaringen in zijn brief en op de radio lijken in tegenspraak met het optimisme en vertrouwen dat hij nog zegt te hebben over de rol van het parlement.

Sjoerdsma ontkende op de radio desgevraagd dat zijn vertrek iets te maken heeft met het verharde politieke klimaat, waarin politici steeds vaker bedreigd worden. Hij werd zelf het doelwit van bedreigingen nadat FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen hem tijdens een verhit Kamerdebat had toegebeten: ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.’ Die uitspraak leidde tot diverse doodsbedreigingen aan het adres van Sjoerdsma. Een aantal van die bedreigers zijn inmiddels door de rechter veroordeeld.

Als woordvoerder Buitenlandse Zaken ageerde Sjoerdsma vaak tegen de mensenrechtensituatie in China en Rusland. Zo diende hij een motie in die de Chinese vervolging van de Oeigoeren tot volkerenmoord bestempelt. China zette hem vervolgens op een sanctielijst. Ook in Rusland is Sjoerdsma niet meer welkom vanwege zijn kritiek op de Russische afhandeling van de MH17-ramp en op de genadeloze Russische vervolging van critici van president Poetin.

Sigrid Kaag

Sjoerdsma is een van de belangrijke partijstrategen van D66. Hij was bij alle verkiezingen tussen 2017 en 2022 landelijk campagneleider. Hij kwam in 2012 in de Tweede Kamer als vertrouweling van toenmalig partijleider Alexander Pechtold. In 2020 en 2021 was hij samen met fractievoorlichters Daan Bonenkamp en Felix Klos verantwoordelijk voor ‘het in de markt zetten’ van de nieuwe partijleider Sigrid Kaag.

Het drietal (ook we ‘de magere mannetjes’ genoemd vanwege hun lange slanke postuur) kwam in opspraak toen ze tijdens de formatie de onjuiste roddel verspreidden dat informateur Johan Remkes dronken de onderhandelingen voorzat. Kaag zag zich gedwongen publiekelijk haar excuses aan te bieden voor de kwaadaardige ‘spin’ van haar teamgenoten.

Met Sjoerdsma verdwijnt er weer een stuk kennis en ervaring uit de Tweede Kamer. Eerder gaven ervaren parlementariërs als Renske Leijten (SP), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Henk Nijboer (PvdA) en Lilian Helder (PVV) al te kennen dat ze geen nieuwe termijn als Kamerlid ambiëren.