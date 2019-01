D66 en VVD oneens over taaleis bij bijstand

D66-Kamerlid Rens Raemakers. Beeld ANP - Remko de Waal

Woensdag stuurde staatssecretaris Van Ark onderzoeken naar de Tweede Kamer waaruit blijkt dat bij bijstandsgerechtigden in veel gemeenten nauwelijks wordt getoetst of zij het Nederlands op basisschoolniveau beheersen. Is dat niet het geval en zijn de uitkeringsontvangers ook onwillig Nederlands te leren, dan kan de gemeente de uitkering verlagen. Dat gebeurt vrijwel niet.

Gemeenten mogen van bijstandsontvangers ook een tegenprestatie vragen, zoals koffie schenken in een verpleeghuis of sneeuwruimen. Uit de onderzoeken blijkt dat slechts 5 procent, 26 duizend van de 455 duizend bijstandsontvangers, om een tegenprestatie is gevraagd.

In een toelichting aan de Volkskrant zei Van Ark woensdag dat zij overweegt gemeenten te dwingen de taaleis en de tegenprestatie uit te voeren. Zij denkt daarbij aan een korting op het bijstandsbudget als dat niet gebeurt.

D66-Kamerlid Rens Raemakers (D66) is daar fel tegen. ‘In het regeerakkoord is afgesproken dat Van Ark eerst met gemeenten in gesprek moet gaan. Zij moet ook onderzoeken waarom gemeenten de eisen niet uitvoeren. Dat staat ook in die onderzoeken. Ze wachten op de evaluatie van de verplichte taaleis, die later dit jaar komt. En ze wachten vooral op nieuw inburgeringsbeleid.’

Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken heeft het failliet afgekondigd van het huidige inburgeringsbeleid. Nu moeten vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, zelf hun inburgering regelen. Dat blijkt in de praktijk niet te werken. Volgend jaar wil Koolmees nieuw inburgeringsbeleid van kracht laten worden, waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt – ook voor de taalbeheersing.

Volgens Raemakers werkt dreigen met straffen in de bijstand juist averechts. ‘Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd de taal te leren en om werk te vinden. Dreigen met straffen en straffen opleggen werkt dan averechts. De positieve benadering, de mensen een steuntje in de rug geven, dat werkt veel beter. Dat blijkt uit reeksen onderzoeken.’