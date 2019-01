D66 en ChristenUnie eisen ‘onmiddellijke actie’ om Urgenda-doel toch te halen

Fractievoorzitter Rob Jetten (D66). Beeld ANP

Het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigde vrijdag wat bijna iedereen al zag aankomen: bij ongewijzigd beleid blijft dat doel van 25 procent emissiereductie ver buiten bereik. De rekenmeesters van het planbureau denken dat Nederland niet verder komt dan 21 procent. Die raming is echter omgeven door een bandbreedte: als het tegenzit vermindert de uitstoot met 17 procent en in het gunstigste scenario wordt het 24 procent. In dat laatste geval is de uitstoot slechts 2,2 megaton CO2 te hoog.

De groene coalitiepartners trekken daaruit de conclusie dat het doel toch nog gehaald kan worden als het optimistische scenario zich voltrekt. Maar dan moet het kabinet nu wel actie ondernemen en niet berustend achterover leunen. D66 en ChristenUnie voorzien wellicht dat CDA en VVD, die toch al steeds op de rem trappen bij het nemen van klimaatmaatregelen, de sombere PBL-voorspelling zullen aangrijpen om te zeggen: ‘Het is doel is toch onhaalbaar, dus waarom zouden we er nog moeite voor doen?’

Vol in de aanval

D66-leider Rob Jetten, onlangs door VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff nog weggezet als ‘klimaatdrammer’, gaat verbaal vol in de aanval. Hij eist ‘onmiddellijke actie’ van het kabinet nu de Nederlandse milieuprestaties voor de zoveelste keer achterblijven bij de doelstelling. Jetten noemt het ‘ondenkbaar’ dat het kabinet het Urgenda-vonnis negeert. D66 zal zich daar ‘tot het uiterste’ tegen verzetten, aldus de partijvoorman. ‘Er is nu geen uitstel meer mogelijk, minister Wiebes moet snel maatregelen nemen. Het kabinet moet aan de bak.’

Ook de ChristenUnie weigert het 25 procent-reductiedoel als onhaalbaar te beschouwen. ‘Ik vind dat we alles op alles moeten zetten om die doelen alsnog te halen’, reageert klimaatwoordvoerder Carla Dik-Faber. ‘We willen daarom dat het kabinet maatregelen voorbereidt en dat de minister heel snel met plannen komt over hoe we dat gaan doen.’

Extra maatregelen

Premier Mark Rutte zegde vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie toe dat die extra maatregelen genomen zullen worden. In april maakt het kabinet bekend welke maatregelen dat zijn. Minister Wiebes van Klimaat overweegt in elk geval vroegtijdige sluiting van de kolencentrale Hemweg in Amsterdam. Dat zou bijna 1 procentpunt broeikasgasuitstoot schelen.

De afgelopen jaren is de schadelijke uitstoot in Nederland nauwelijks verminderd, terwijl veel andere Europese landen hun broeikasgasuitstoot wel drastisch hebben verlaagd. Landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben veel kolencentrales (grote vervuilers) gesloten, terwijl Nederland er in 2015 en 2016 juist drie grote kolencentrales bij heeft gekregen.

Het PBL waarschuwde in 2017 al dat Nederland de reductiedoelstelling niet zou halen, maar het kabinet heeft daar niets mee gedaan. Er zijn de afgelopen twee jaar geen extra milieumaatregelen genomen om het doel dichterbij te brengen. VVD en CDA staan wat dat betreft steeds op de rem. D66 en ChristenUnie zetten dat meningsverschil weer op scherp door op korte termijn concreet actie te eisen.