D66 en ChristenUnie draaien eigen kabinet de duimschroeven aan in klimaattwist

Alsof de zorgen nog niet groot genoeg waren, ziet het kabinet zich met de ogenschijnlijk onhaalbare Urgenda-klimaatdoelen voor een nieuwe opgave gesteld. Een opgave die nu al meningsverschillen oplevert in de coalitie.

SPANNINGEN IN DE COALITIE

Klimaatdoelen volgende proeve Rutte III

‘Ondenkbaar.’

Gevraagd naar of de coalitie overweegt de Urgenda-uitspraak naast zich neer te leggen, liet het antwoord van D66-leider Rob Jetten aan duidelijkheid weinig te wensen over. Zijn D66 zal zich daar ‘tot het uiterste tegen verzetten’, zweerde Jetten vrijdag, want het kabinet mag zich nooit ‘buiten de wet’ plaatsen. En ook ChristenUnie stelde dat ‘alles op alles moet worden gezet’ om de klimaatdoelen voor 2020 te halen.

Vooral Jettens felle antwoord tekent de huidige verhoudingen binnen Rutte III. Na het openlijke geruzie over Dijkhoffs uitspraken over het Klimaatakkoord en het kinderpardonbommetje van CDA en D66, is het nieuws dat Nederland de door Urgenda afgedwongen harde klimaatdoelen voor 2020 niet haalt extra brandstof op het smeulende vuurtje. Uitspraken omwille van de lieve vrede lijken in de coalitie steeds vaker achterwege te blijven.

Op zijn wekelijkse persconferentie was premier Rutte een stuk minder stellig dan Jetten. Uiteraard was ‘het doel nog steeds om het doel te halen’, maar ‘draconische maatregelen’ neemt hij onder geen beding. ‘Het doel heiligt niet alle middelen.’ En het mag ook even duren: pas in april komt het kabinet met maatregelen, aldus Rutte.

Daarmee is Rutte III een volgende twistappel toegeworpen. Over de meest urgente kwestie, het kinderpardon, had staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) vrijdag bovendien slecht nieuws te melden. ‘Een oplossing is ver weg’, zei hij, zonder op details in te gaan. Maandag worstelen de partijen in het wekelijkse coalitieoverleg verder.

NIEUWS VAN DE DAG

‘Defensie wist wél van schadelijke rook’

Nederlandse special forces aan het werk in Afghanistan Beeld Ton Koene

Vorige week ontkende minister Ank Bijleveld nog dat op haar ministerie van Defensie meldingen bekend waren van gezondheidsklachten door zogenoemde burnpits, vuren die in Afghanistan en Irak werden gebruikt om chemisch afval te vernietigen. Defensie wist echter wel degelijk van de klachten, schrijft het Dagblad van het Noorden. Er blijken zelfs standaardformulieren te bestaan om blootstelling aan rook uit de burnpits te melden.

Bijleveld houdt echter vol dat zij geen weet had van meldingen van onder meer kanker bij militairen door het inademen van de schadelijke rook. Tegenover het ANP zei de minister dat de aangetroffen formulieren geen meldingen zijn, maar ‘registraties in een personeelsdossier'. Naar klachten zegt zij ‘natuurlijk serieus’ te kijken.

ZUID-AMERIKA IN DE POLDER I

Kamer: Blok moet vertrek Maduro eisen

Terwijl de politieke crisis in Venezuela in een impasse is beland - wie is nu de rook optrekt de ware president van het land: Nicolas Maduro of Juan Guaidó? - roert de Tweede Kamer zich. Zes partijen (D66, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP) willen dat buitenlandminister Stef Blok de socialistische Maduro oproept zijn functie neer te leggen. Ook zou Blok zich moeten inspannen om uitdager Guaidó te beschermen voor represailles.

Over het erkennen van Guaidó als president denken de partijen onderling verschillend, blijkt uit een rondgang van De Volkskrant. De meeste partijen willen nog niet zo ver gaan, maar roepen wel op tot nieuwe verkiezingen. De PvdA pleit wél voor het erkennen van Guaidó, terwijl de SP spreekt van een couppoging. FvD's Thierry Baudet speculeert over een militaire interventie Venezuela: ‘Als een interventie ergens zinvol is, is het daar’.

ZUID-AMERIKA IN DE POLDER II

Rutte en Bolsonaro op gevoelige plaat

We blijven nog even in Zuid-Amerikaanse sferen, met dank aan een foto van Mark Rutte en Jair Bolsonaro. Rutte maakte gisteren tijdens de economische top in Davos een kiekje met de deze maand aangetreden president van Brazilië, die omstreden is vanwege zijn extreemrechtse denkbeelden. Rutte ziet vooral ‘nieuwe kansen’ voor het Nederlandse bedrijfsleven in het Brazilië van Bolsonaro, zei hij tegen het FD.

In Davos, President @jairbolsonaro met with the Prime Minister of Netherlands, Mark Rutte @MinPres. During the meeting, Rutte showed support for the Brazilian view of opening the economy and congratulated Bolsonaro for winning the elections. pic.twitter.com/8qaU4FwlZr Brazil Gov News

Dat viel op Twitter niet bij iedereen in goede aarde, ook omdat op dezelfde dag bekend werd dat het eerste openlijk homoseksuele parlementslid in Brazilië het land is ontvlucht vanwege doodsbedreigingen. De 44-jarige Jean Wyllys zou zijn leven niet zeker zijn sinds Bolsonaro president van het land werd. ‘Rutte gaat gewoon blind voor de handelsbelangen’, stelt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen, die wil dat de premier Bolsonaro aanpakt.

EN DAN DIT NOG

VVD legt weer beslag op schandaalbokaal

De datsjaleugen van Halbe Zijlstra, de ‘ongelijkwaardige relatie’ van Han ten Broeke en het wangedrag van ‘Burgemeester Baco’ Stefan Huisman: de VVD was ook in 2018 de partij met de meeste integriteitsaffaires. Dat blijkt uit de zevende Politieke Integriteits Index, het overzicht van alle politieke schandalen van het afgelopen jaar. Hopelijk is er nog plek boven de open haard van de VVD: de vorige vijf edities won de partij immers ook al.

Ambtenaren vallen hard van de designtrap

Lekker werken was het al niet in het onderkomen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, maar nu blijkt het gebouw aan de Rijnstraat ook nog gevaarlijk. Volgens het AD zijn twee ambtenaren gewond geraakt na vallen van de inmiddels afgesloten ‘designtrappen’. Ook zou het ijskoud zijn in delen van het gebouw. Voor dat probleem kwam het Rijksvastgoedbedrijf met een houtje-touwtjeoplossing: straalkachels.

Ambtenaren lopen 's morgens om half 8 binnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Beeld Freek van den Bergh

