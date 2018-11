D66 en CDA willen miljoenen vrijmaken om kinderhuwelijken tegen te gaan

November 2018: een kind houdt een poster tegen kinderhuwelijken vast in Maleisië. Beeld EPA

‘Geef meisjes een toekomst. Iedereen heeft het recht zelf te kunnen kiezen of je trouwt, met wie en wanneer’, zegt Kamerlid Achraf Bouali (D66). Volgens Girls Not Brides trouwt één op de vijf meisjes wereldwijd voor haar achttiende. Op die manier proberen ouders een betere toekomst voor hun dochter veilig te stellen. Ook tradities en de minderwaardige positie van meisjes spelen mee. CDA-Kamerlid Anne Kuik vindt dat kinderen hier beter tegen beschermd moeten worden: ‘In veel landen zijn ze voor het leven getekend door gedwongen kindhuwelijken en seksueel misbruik.’

De partijen doen hun voorstel vandaag bij de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Girls Not Brides spoort regeringen aan om actie te ondernemen en vormt een netwerk met meer dan duizend maatschappelijke organisaties, verspreid over meer dan 95 landen. In Nederland zijn dat onder meer Dance4life, Plan Nederland en Defence for Children. Met programma’s op scholen en seksuele voorlichting proberen ze het aantal kindhuwelijken te beperken.

‘Het is een wereldwijd probleem’, zegt Kuik. ‘Wat ook kinderen hier betreft.’ In Nederland werd in de periode 2013-2014 het aantal kindhuwelijken op 249 geschat door experts. Een exacte omvang geven is lastig, omdat deze huwelijken dikwijls op informele wijze of in het buitenland gesloten worden. Tot drie jaar geleden kon iemand in Nederland jonger dan achttien jaar bij uitzondering trouwen. Sinds de wet Tegengaan huwelijksdwang is dat niet meer mogelijk. De aanleiding was een toename van het aantal kindbruiden dat vanuit Syrië naar Nederland kwam. Kindhuwelijken die in het buitenland gesloten zijn, worden door deze wet niet meer erkend.

Een Kamermeerderheid lijkt voor de initiatiefnemers in zicht. D66’er Bouali gaat uit van de steun van alle coalitiepartijen. VVD-Kamerlid Wybren van Haga moet het amendement nog onder ogen zien, maar zijn partij staat welwillend tegenover idee. ‘Mijn voorganger Bente Becker heeft hier ook altijd veel werk voor verricht.’ Ook buiten de coalitie is interesse. GroenLinks noemt het ‘een sympathiek voorstel’. De PvdA steunt de strijd tegen kindhuwelijken en wacht de begrotingsbehandeling woensdag af.

Meer partijen grijpen hun kans om tijdens dat debat een meerderheid voor hun eigen plannen te vinden. Zo wil de PvdA meer capaciteit en kennis op ambassades voor de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld, zoals journalisten, milieuactivisten en vakbondsstrijders. En eerder deze week liet Kamerlid Van Haga een proefballon op om allereerst geboortebeperking aan te moedigen in ontwikkelingslanden, voordat er over wordt gegaan op andere hulp. Volgens de VVD’er moet de catastrofale bevolkingsgroei in Afrika worden afgeremd. Anticonceptie levert veel meer ‘rendement’ op, aldus Van Haga. Coalitiepartners CDA en D66 schoten dit plan meteen af.