D66 en CDA halen plannen voor IJmeerverbinding weer uit de kast

Almere Stad met de Noorderplassen, het IJsselmeer en de Oostvaardersplassen. Beeld ANP / Peter Bakker

‘De politiek moet weer groots durven denken’, vindt D66-fractievoorzitter Rob Jetten die dinsdag met zijn CDA-collega Pieter Heerma het plan Voor meer huizen en sneller ov naar buiten bracht. De kern ervan is dat het rijk in actie moet komen om de enorme woningnood in de metropoolregio Amsterdam te lijf te gaan. Daar is de komende tien jaar behoefte aan de bouw van 250 duizend woningen.

Versneld bouwen in het noordwestelijke stadsdeel Almere Pampus is dan een logische stap, vinden D66 en CDA. Vooral omdat Almere en de provincie Flevoland meermalen hebben gezegd te willen bijdragen aan het verlichten van de woningnood waarmee met name Amsterdam kampt. Wat het aantrekkelijk maakt om Almere-Pampus snel te gaan ontwikkelen, is dat de grond van die locatie eigendom is van het rijk zelf, zeggen D66 en CDA.

Niet krenterig zijn

Net als Almere zelf beklemtonen de partijen dat alles staat en valt met een nieuwe ov-verbinding met de Amsterdamse wijk IJburg. Een dergelijk project gaat gauw over een investering van minstens 2 miljard euro. Maar het rijk moet niet ‘krenterig’ zijn, vinden D66 en CDA. D66-fractievoorzitter Jetten: ‘De kost gaat voor de baat uit.’

Zeven jaar geleden besloot het kabinet dat de ontwikkeling van Almere Pampus en een eventuele IJmeerverbinding op zijn vroegst in 2025 weer in zicht komen. Eerst moesten er elders in groeigemeente Almere 25 duizend woningen bijkomen met 2010 als vertrekpunt. Aan die bouwopgave is eerder voldaan dan gedacht, stellen D66 en CDA nu. In de metropoolregio Amsterdam (32 gemeenten) is de woningnood alleen maar nijpender geworden.

Het ‘aanjagen van de woningbouw’ ziet het gemeentebestuur van Almere als belangrijkste prioriteit, zo werd begin deze maand nog eens duidelijk. In een aangepast college-akkoord (de PvdA trad tussentijds uit het gemeentebestuur) wordt de ambitie uitgesproken tot 2030 tussen de 17.500 en 24.500 woningen te realiseren.

Volgens wethouder Jan Hoek (GroenLinks, regionale mobiliteit) is de IJmeerverbinding nooit helemaal achter de horizon verdwenen in gesprekken met het rijk. ‘Sterker: het ministerie van Binnenlandse Zaken is nu bezig met een studie naar hoe je zo’n verbinding zou kunnen financieren. Hij wijst er op dat verdere groei van Almere nieuwe verbindingen met Amsterdam noodzakelijk maakt – ‘Met die ene Hollandse Brug redden we het niet’ – en dat de twee gemeenten de intentie hebben ‘naar elkaar toe te groeien’.

D66 en CDA opperen dat de IJmeerverbinding gefinancierd kan worden uit het nog op te richten investeringsfonds. Het kabinet kondigde aan miljarden te gaan lenen om te kunnen investeren in projecten die langdurige economische groei moeten brengen.

Juist omdat het Rijksvastgoedbedrijf nagenoeg alle grond van Almere-Pampus in bezit heeft, kan uit de grondopbrengsten een type woningbouw worden gerealiseerd waaraan in de regio veel behoefte is, vinden Jetten en Heerma: woningen voor de middeninkomens en voor starters.