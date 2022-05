D66 compenseert oud-medewerkster voor onzorgvuldig omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Partijleider Sigrid Kaag speecht tijdens de ledenbijeenkomst van D66. Beeld ANP

De rectificatie verscheen online tijdens een ingelaste ledenbijeenkomst in Den Bosch over de partijcultuur.

Het draait om de zaak van partijprominent Frans van Drimmelen, die in 2016 formeel door de politie is gewaarschuwd dat hij moest stoppen met het stalken, intimideren en chanteren van een D66-medewerkster. Vorige maand onthulde de Volkskrant dat de partijtop al een jaar de conclusies uit een vertrouwelijk rapport achterhield waarin stond dat een invloedrijk partijlid zich schuldig heeft gemaakt aan ‘grensoverschrijdende gedragingen’.

Naast de publiekelijke rectificatie is D66 ook ‘financiële compensatie’ overeengekomen met de oud-medewerkster voor de door gemaakte juridische kosten en de immateriële schade die bij haar is ontstaan. ‘De oud-medewerkster zal een belangrijk deel hiervan doneren aan een stichting die zich inzet voor vrouwenrechten.’

D66 verklaart nu op twee momenten in de zaak tekort te zijn geschoten. ‘De partij is als werkgever onvoldoende zorgvuldig omgegaan met een melding daarover in 2015/2016. In de afweging tussen het waarborgen van de privacy van de betrokkenen en openheid over de situatie, is door D66 vervolgens ook in 2021 een verkeerde afweging gemaakt. We betreuren dit alsmede dat daardoor onvoldoende rekening is gehouden met de belangen en gevoelens van de oud-medewerkster.’

