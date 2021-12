D66, CDA en ChristenUnie zijn zelf enthousiast, vanmiddag mag de rest van het land oordelen

Sigrid Kaag en Rob Jetten (D66) afgelopen maandag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het nog vertrouwelijke regeerakkoord kreeg dinsdag - volgens de onderhandelaars zelf - een warm onthaal in de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De VVD-fractie reageerde ‘heel positief’ en met luid applaus op de plannen, D66 stemt er ‘vol overtuiging’ mee in en de CDA-fractie is ‘zeer tevreden’. CU-leider Segers spreekt van een ‘goed akkoord’.

Woensdag worden de nieuwe regeringsplannen gepresenteerd, naar verwachting rond 14.00 uur. Dan wacht de partijleiders de opdracht om Nederland ervan te overtuigen dat vier dezelfde partijen ‘nieuw elan’ kunnen uitstralen, ook nadat hun vorige kabinet een jaar geleden zo roemloos ten onder ging. Alle vier de partijleiders beloofden daarna een fundamentele herziening van de bestuurscultuur in politiek Den Haag.

Miljarden voor klimaat- en stikstofplannen, onderwijs en kinderopvang

Vooralsnog houden de partijleiders de kaken stijf op elkaar over hoe ze deze beloftes willen waarmaken. In tegenstelling tot eerdere formaties zijn, afgezien van het verloren treindocument van Segers, weinig inhoudelijke plannen gelekt. Wel is duidelijk dat de vier partijen miljarden willen uittrekken voor klimaat- en stikstofplannen, de aanpak van de wooncrisis, het onderwijs en de kinderopvang.

De fractieleden toonden zich dinsdag in elk geval tevreden na het lezen van de plannen, al hebben zij nog enkele kleine punten naar voren gebracht die woensdagochtend worden verwerkt in het definitieve regeerakkoord. Dat is volgens betrokkenen al zo'n vijftig pagina’s dik. Eerder werd gezegd dat er zou worden gewerkt aan een dun regeerakkoord van ‘slechts een paar A4-tjes'.

Pijnlijke keuzes

Bij het CDA waren ze er dinsdag het snelst uit. Een zichtbaar opgeluchte Hoekstra zag een fractie die ‘zeer tevreden’ is met het onderhandelingsresultaat. ‘We kunnen gaan starten.’ De afgelopen maanden hebben de fractiespecialisten op verschillende zijtafels meegedacht over het akkoord. Zijn partijgenoten stonden voor niet veel verrassingen, zei Hoekstra. Hij wil woensdag nog een paar onderwerpen in de laatste bespreking ter tafel brengen, maar hij verwacht daarover geen problemen.

In de centrale hal van de tijdelijke Tweede Kamer staat het spreekgestoelte klaar voor de vier partijleiders van het aankomende kabinet dat morgen wordt gepresenteerd. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ook de D66-fractie heeft nog wat details waarmee zij Kaag woensdag naar de ‘puntjes-op-de-i-sessie’ stuurt, maar ook de D66-leider verwacht geen onoverkomelijke problemen. De fractie heeft volgens haar ‘vol overtuiging’ ingestemd met het akkoord. Haar fractie zou de plannen progressief genoeg vinden: ‘Hier staan wij voor.'

Dat betekent niet dat er geen pijnlijke keuzes zijn gemaakt. Bij D66 zijn onder meer medisch-ethische kwesties een heet hangijzer waarover een compromis bereikt moet zijn met de ChristenUnie. Kaag is echter niet bang voor negatieve reacties. Woensdag kunnen volgens haar alle plannen in samenhang beoordeeld worden. ‘Wat mij betreft moeten we kijken naar het grote beeld, thema’s, de keuzes die zijn gemaakt. Waar het grote overheerst, moet je soms het kleine kunnen laten vallen.’

Volgens CU-leider Segers heeft zijn partij dit keer ‘meer binnengehaald dan vier jaar geleden’. Sommige punten noemt hij ‘slechter dan ons verkiezingsprogramma’. Maar hij is toch tevreden: ‘Dit is een goed akkoord. Veel van onze idealen zitten hierin. Meer dan genoeg om te zeggen: hiermee gaan we verder.’ Segers wil woensdagmorgen nog wel ‘een paar punten’ bespreken met de andere onderhandelaars. ‘Dat is meer dan punten en komma’s.’

Nieuwe en oude gezichten

Nu een nieuw kabinet echt aanstaande is, wordt er nóg drukker gespeculeerd over de invulling van de ministersposten. Zeker is dat Mark Rutte terugkeert als premier. De verwachting is dat ook Hoekstra en Kaag niet zullen ontbreken op de bordesfoto. Maar verder is het nog gissen. De partijen staan hoe dan ook voor de lastige opgave om het coalitieakkoord als een nieuw begin te verkopen. Een paar nieuwe ministers in het kabinet maakt het eenvoudiger om uit te stralen dat er sprake is van een frisse wind.

Ingewijden schatten dat circa dertig bewindspersonen zullen aantreden, onder wie zo'n twintig ministers en tien staatssecretarissen. Er zou worden gestreefd naar een gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen.