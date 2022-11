D66 berispte Europarlementariër Rafaela onterecht; integriteitsonderzoek ‘onzorgvuldig’

Dat blijkt uit uitspraken van het geschillencollege die de Volkskrant ontving van een bezorgd partijlid met bestuursfuncties binnen de partij. Desondanks heeft het bestuur van D66 de waarschuwing voor zover bekend niet ingetrokken.

Dit voorjaar beschuldigden drie voormalig medewerkers Rafaela van ‘intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging’. De drie deden melding bij de Commissie Integriteitsonderzoeken van D66.

Die commissie werd dit voorjaar opgericht na de affaire rondom partijprominent Frans van Drimmelen. Hij maakte zich schuldig aan stalkingsgedrag, intimidatie en chantage van een vrouwelijke partijgenoot. Hoewel dat bekend was bij opeenvolgende besturen en partijleiders, grepen zij niet in, zo berichtte de Volkskrant eerder dit jaar.

In beroep

De recent opgerichte integriteitscommissie verklaarde de klachten tegen Rafaela gegrond, meldde NRC afgelopen mei. Daarop gaf D66-voorzitter Victor Everhardt Rafaela, de nummer twee van de Brusselse fractie, een officiële waarschuwing.

Maar volgens Rafaela was het onderzoek ondeugdelijk. Ze ging in beroep tegen de waarschuwing bij het geschillencollege, dat conflicten binnen de partij beslecht. Dat geschillencollege gaf Rafaela in augustus gelijk, blijkt uit de documenten die de Volkskrant in handen heeft.

Volgens het college was het onderzoek van de integriteitscommissie ‘onzorgvuldig’. Het landelijk bestuur van D66 heeft zich daar ‘onvoldoende’ van vergewist voordat ze Rafaela een officiële waarschuwing gaf.

Genegeerd bewijs

De integriteitscommissie sprak met de betrokkenen, maar deed geen aanvullend onderzoek naar aanleiding van de klachten. De commissie negeerde schriftelijk bewijs, geluidsopnamen en aangedragen getuigen, omdat ‘het gaat om gedragingen die zich voornamelijk tussen twee personen hebben voltrokken, juist niet-gedocumenteerde zaken’.

‘Mede gezien de overeenkomsten in de inhoud en aard van de meldingen’ verklaarde de integriteitscommissie de klachten gegrond. Die aanpak is onzorgvuldig, stelt het geschillencollege, júist in gevallen waarin het ene woord tegenover het andere staat.

Bovendien is de kern van het onderzoek een klacht die de integriteitscommissie nooit in behandeling had mogen nemen, omdat de klaagster geen lid was van D66. De klaagster stapte naar het landelijk bestuur, nadat Rafaela haar contract niet had verlengd. D66-bestuursvoorzitter Victor Everhardt, voormalig wethouder in Amsterdam, drong er bij de integriteitscommissie op aan de klacht alsnog te behandelen.

‘Persoonlijke levenssfeer’

De commissie, die volgens de D66-website ‘op afstand van het bestuur’ opereert, gaf daaraan gevolg. Dat had niet gemogen, oordeelt het geschillencollege nu. ‘Het rapport [over die klacht, red.] had nooit mogen bestaan’.

Everhardt had Rafaela dan ook geen waarschuwing mogen geven op basis van het onderzoek van de integriteitscommissie, oordeelt het geschillencollege. Ook na beroep van het landelijk bestuur blijft het geschillencollege bij dat oordeel.

In een reactie op vragen van de Volkskrant zegt het landelijk bestuur van D66 niet in het openbaar te kunnen ingaan op individuele gevallen; het respecteren van ‘de persoonlijke levenssfeer’ van de betrokkenen zou dat in de weg staan. Integriteit heeft ‘de volle aandacht’, maar het openbaar bespreken van integriteitskwesties werkt averechts, vindt de partij.

Worsteling

Rafaela laat weten dat de kwestie haar ‘diep heeft geraakt’. ‘Dit was een hele zware periode voor mij. Ik hoop dat het bestuur verstandige besluiten neemt in het belang van de melders, de partij, de kiezers en mijzelf.’

Politieke partijen en de Tweede Kamer worstelen sinds begin dit jaar met meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Zo ging het bestuur van de PvdA de fout in met een onderzoek naar voormalig Kamerlid Gijs van Dijk. De partij berispte Van Dijk nadat drie vrouwen klachten tegen hem indienden over grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Maar de manier waarop de partij omging met het onderzoek naar de klachten was onzorgvuldig, oordeelde de interne beroepscommissie van de partij. De beschuldigingen aan het adres van Van Dijk hadden betrekking ‘op de privésfeer’van de PvdA’er, stelde de partij later in een verklaring. ‘Daarbij gaat het niet om meldingen die betrekking hebben op seksueel grensoverschrijdend gedrag.’ Van een terugkeer in de partij zag Van Dijk af.

Ook over de onafhankelijkheid en deugdelijkheid van het onderzoek tegen vermeende intimidatie door voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) ontstonden deze maand serieuze twijfels nadat de Volkskrant berichtte dat de topambtenaar, die betrokken was bij de coördinatie van het onderzoek, zelf een van de klagers was.