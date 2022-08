D66-achterban opent tegenaanval na lobby lokale CDA’ers en VVD’ers: ‘Kaag, houd je rug recht!’

Rechts minister van Financiën Sigrid Kaag woensdag na een overleg over de koopkracht. Links loopt minister Wopke Hoekstra langs. Beeld ANP

De wethouders, gemeenteraadsleden, Statenleden en gewone D66-leden vragen Kaag in een open brief haar rug recht te houden. De ‘bezorgde’ D66'ers vinden dat Kaag en de Tweede Kamerfractie van D66 niet moeten toegeven aan de druk van de coalitiegenoten om het stikstof- en asielbeleid te wijzigen.

‘Wij maken ons zorgen om de verharding van het asieldebat en de uitlevering van ons vrije Nederland aan extreem-rechts’, schrijven de D66-leden. Daarna volgt een rechtstreekse aanval op de landbouwlobby en het vermeende opportunisme van de VVD- en CDA-achterban. ‘Compromis, consensus en samenwerking worden ingeruild voor het recht van de sterkste en de luidste. Deelbelangen krijgen de overhand op het algemeen belang, korte termijn electorale reflexen op lange termijn doorzettingsvermogen. (...) Een deel van de coalitie neigt toe te geven aan de druk. (...) Wij vragen u dan ook in geen geval het regeerakkoord open te breken. (...) Wij rekenen op uw leiderschap en staan achter u.’

Positieve boodschap

De oproep aan Kaag vanuit de D66-gelederen is een tegenreactie op de druk die de achterbannen van VVD en CDA op de coalitie uitoefenen, zegt Joey Koops, een van de initiatiefnemers van de open brief. ‘We zien dat een grote groep VVD-leden een asielstop eist en dat het CDA wil tornen aan het stikstofdoel voor 2030. Voor de zomer verzetten lokale CDA’ers en VVD’ers zich ook al tegen het stikstofbeleid. Kwade en boze reacties krijgen de overhand. Wij voelen de drang daar een positieve, ondersteunende boodschap tegenover te stellen.’

Koops meldt dat de brief niet alleen is bedoeld als steuntje in de rug voor de D66-partijtop, maar ook voor VVD-minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) en VVD-staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken). ‘Zij houden hun rug recht en proberen onder grote druk het goede te doen’, zegt de fractievoorzitter van D66 in Emmen.

De open brief van de D66-achterban, die ook ondertekend is door Europarlementariër Sophie in ’t Veld, zet de verhoudingen in de regeringscoalitie verder op scherp. Lokale CDA’ers en VVD’ers roeren zich al enige tijd in het stikstofdossier. Zij oefenen druk op hun partijleiders uit om de stikstofplannen van het kabinet af te zwakken. Vorige week vrijdag stelde CDA-leider Hoekstra in een kranteninterview dat 2030 als doeljaar voor de halvering van de landelijke stikstofemissies wat hem betreft ‘niet heilig’ is, terwijl dat wel in het regeerakkoord staat. De VVD-achterban eist sinds kort luidkeels een strenger asielbeleid, omdat het kabinet gemeenten anders moet dwingen asielzoekers op te vangen.

Instemmende reacties

‘In het regeerakkoord staat dat Nederland echte vluchtelingen blijft opvangen. Daar past geen asielstop bij’, zegt Koops. Hij zegt er begrip voor te hebben dat coalitieakkoorden soms opengebroken moeten worden. ‘Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne heeft het kabinet extra geld vrijgemaakt voor het leger. Dat stond ook niet in het coalitieakkoord, maar die oorlog kon niemand voorzien. Het ter discussie stellen van de asiel- en stikstofafspraken lijkt echter ingegeven door partijpolitiek. CDA en VVD stellen hun partijbelang boven het landsbelang.’

Meerdere Tweede Kamerleden van D66 hebben volgens Koops al instemmend gereageerd op het appèl vanuit de achterban. ‘Ik heb meerdere appjes gekregen met de boodschap: ‘Wij houden onze rug recht!’’