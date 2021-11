Cynisch geopolitiek spel verhardt: honderden migranten proberen nu tegelijk Poolse grens over te steken

Grensgebied tussen Polen en Belarus, nabij het Poolse dorp Nomiki. Beeld REUTERS

Volgens het Belarussische oppositiemedium Nexta zijn ze een paar honderd meter voor de grens door Belarussische militairen het bos in gedwongen. Onder de migranten zijn ook vrouwen en kinderen. Het is de grootste groep migranten die gelijktijdig de oversteek waagt sinds het regime van Loekasjenko afgelopen zomer een migratieroute naar de Europese Unie opende.

Beelden van de colonne mensen onderweg naar de grens verschenen maandagochtend op sociale media en worden onder meer verspreid door Nexta. Berichtgeving uit het grensgebied is schaars omdat de Poolse overheid journalisten geen toegang geeft tot de zone aan de grens. De Poolse regeringswoordvoerder kondigde een spoedberaad aan om 13.00 uur. Ondertussen verzamelen Poolse militairen zich bij de grens.

❗️A large group of migrants is moving towards the #Polish border pic.twitter.com/XeNn9Q7flm — NEXTA (@nexta_tv) 8 november 2021

Minsk

Afgelopen weken verzamelde zich een grote groep migranten in de Belarussische hoofdstad Minsk. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit het noorden van Irak. Dit weekend vertrokken zij in de richting van Broezgi, een plaatsje aan de Belarussische zijde van de grens met Polen. Maandagochtend begonnen ze hun tocht over de snelweg richting de Poolse grensplaats Kuznica.

Sinds de zomer haalt de overheid van Loekasjenko stelselmatig mensen naar Belarus om hen vervolgens de grens over te zetten naar de naburige EU-lidstaten Polen, Litouwen en Letland. De migranten zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Het doel is om de stabiliteit van de EU, waar migratie een brisant thema is, te ondermijnen. De migratieroute via Belarus wordt ‘hybride oorlogsvoering’ genoemd, een cynisch geopolitiek spel waarbij mensen als wapens worden ingezet.

Pushbacks

Het grootste aantal grensoversteken vindt sinds september plaats in Polen. De Poolse regering heeft op de crisis gereageerd door de noodtoestand uit te roepen: behalve bewoners en autoriteiten mag niemand het grensgebied in. Journalisten krijgen geen toegang tot het gebied, waardoor de informatie die de Poolse grenswacht verstrekt slecht valt te controleren.

Hulpverleners krijgen evenmin toegang tot het gebied. Migranten die vast komen te zitten in het onherbergzame grensgebied, vol dichte bossen en moerassen, zijn verstoken van hulp. Soms dwalen ze dagenlang door het grensgebied: wie in aanraking komt met de Poolse grenswacht, wordt teruggebracht naar de grens, zogeheten pushbacks. In oktober heeft het Poolse parlement een wet ingevoerd die deze pushbacks wettelijk mogelijk maakt, hoewel dit in strijd is met de vluchtelingenconventie van Genève en de verdragen van de EU.

Geweld

Aan de Belarussische zijde van de grens dwingen militairen de migranten vervolgens terug de grens over, soms met geweld. Volgens gegevens van de Poolse grenswacht zijn er tot nu toe tien mensen overleden in het grensgebied. Zij stierven van uitputting en onderkoeling. Een van hen verdronk in de rivier Boeg.

Mensenrechtenorganisaties en hulpverleners vrezen dat het werkelijke aantal doden hoger ligt en verder zal toenemen als de winter zijn intrede doet.