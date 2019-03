Cycloon vaagt Mozambikaanse havenstad Beira weg, zeker 150 doden

Op een luchtfoto van Beira is goed te zien wat de orkaan er heeft aangericht. Beeld AP

Honderden mensen worden nog vermist en tienduizenden zijn dakloos geworden door de hevigste storm in zuidelijk Afrika in jaren.

Idai kwam vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag aan land in Mozambique en trok vanaf daar verder naar Malawi en Zimbabwe. De enorme schaal van de verwoesting wordt langzaamaan duidelijk in gebieden waar communicatiemiddelen zijn uitgevallen, wegen zijn weggevaagd en hulpverlening moeilijk is. Het Rode Kruis schatte maandag het dodental in de drie getroffen landen op 150 en gaat ervan uit dat dit getal zal oplopen.

De vernietiging in Beira in Mozambique is ‘gigantisch en gruwelijk’ volgens het Rode Kruis, dat zondag als een van de eerste hulpverlenende instanties de stad wist te bereiken. ‘De situatie is vreselijk. De schaal van de verwoesting is reusachtig. Het ziet eruit alsof 90 procent van het gebied compleet is verwoest’, zegt Jamie LeSueur, teamleider van het Rode Kruis. Omdat het vliegveld van Beira dicht is en de wegen bij de stad zijn overstroomd, namen de hulpverleners eerst de auto vanuit de Mozambikaanse hoofdstad Maputo – meer dan 1.000 kilometer zuidwaarts – en vervolgens de helikopter.

Geen schijn van kans

Video-opnames uit Beira tonen restanten van honderden ondergelopen huisjes van baksteen, hout en golfplaat die geen schijn van kans maakten tegen orkaan Idai, met windstoten van wel 170 kilometer per uur. Een lokale bestuurder sprak zondag tegenover de BBC van mensen die vastzaten in boomtoppen. Het Rode Kruis vreest intussen ook voor de toestand buiten Beira, in gebieden die nog moeilijker te bereiken zijn.

Idai nam na het geweld in Mozambique af in kracht, maar richtte ook in Malawi en Zimbabwe grote schade aan. In totaal hebben meer dan 1,5 miljoen mensen in de drie landen hulp nodig, volgens de VN en plaatselijke autoriteiten. Al komt dat weer niet alleen door de orkaan: voordat die toesloeg, hadden delen van Mozambique en Malawi al te maken gehad met extreme regenval en overstromingen. In Mozambique vielen daarbij zeker 122 doden en in Malawi 56, volgens OCHA, de humanitaire tak van de VN. Zimbabwe had voorafgaand aan orkaan Idai juist extreme droogte gehad.