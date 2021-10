CureVac trekt stekker uit zijn ooit zo beloftevol coronavaccin

Een test met het coronavaccin van CureVac. Bij de proeven bleek dat het vaccin maar voor 47 procent beschermt tegen corona. Beeld Reuters

Het CureVac-vaccin begon veelbelovend. Helemaal aan het begin van de pandemie was het nog het middelpunt van een rel, toen Donald Trump bekendmaakte dat hij het bedrijf wilde wegkopen uit Europa om vaccins veilig te stellen voor de Amerikaanse markt. Inmiddels zijn er succesvollere vaccins op de markt. Bovendien is er steeds minder ruimte voor nieuwkomers, volgens CureVac-ceo Franz-Werner Haas.

Het bedrijf schrapt ook zijn afspraak om 405 miljoen doses van het vaccin te leveren aan Europa, waarvan 10,7 miljoen doses bedoeld waren voor Nederland. Omdat de vaccins toch pas in het najaar werden verwacht, en concurrent Pfizer meer levert dan voorzien, is het niet waarschijnlijk dat de vaccins erg zullen worden gemist.

Onder de drempel

Het doek viel eigenlijk al in juni. Toen maakte het bedrijf bekend dat zijn vaccin bij veldproeven in onder meer Nederland uiteindelijk maar voor 47 procent beschermt tegen corona. Dat is net onder de drempel van 50 procent die de WHO betitelt als werkzaam, en stukken slechter dan de verwante vaccins van Pfizer en Moderna, die kort na inenting voor wel 90 procent beschermen tegen het virus.

‘Het haalt wel degelijk iets uit. Maar in effectiviteit legden ze het af tegen de andere vaccins’, zegt arts-microbioloog Marc Bonten (UMC Utrecht), die de Nederlandse tak van de proeven coördineerde. Teleurgesteld is hij niet. ‘Dat klinkt misschien gek. Maar als onderzoeker wil je zo goed mogelijk onderzoek doen, met een zo betrouwbaar mogelijk antwoord. Ik ben blij dat we op deze manier hebben kunnen bijdragen aan de kennis.’

Wat er precies schort aan het vaccin, is nog onduidelijk. Het vaccin is gemaakt volgens hetzelfde principe als de succesvolle vaccins van Pfizer en Moderna, met sliertjes ‘RNA’ die cellen influisteren zich te gedragen als echt besmette cellen. ‘Maar kennelijk is er toch iets niet genoeg in orde met de constructie van het vaccin’, zegt Bonten. ‘Dit lijkt niet te liggen aan de nieuwe varianten.’

Aan de wilgen

Helemaal opgeven doet CureVac nog niet. Het bedrijf werkt inmiddels samen met farmaceut GSK aan een nieuwe versie van het vaccin, die misschien in één klap werkt tegen corona en griep. In augustus presenteerde het bedrijf cijfers van apenexperimenten, waaruit bleek dat de nieuwe versie in elk geval tien keer zoveel antistoffen aanmaakt als het oorspronkelijke vaccin.

Het CureVac-vaccin is het zevende vaccin dat na proeven op mensen door het ijs zakt. Vorige maand besloot de Franse fabrikant Sanofi te stoppen met zijn mRNA-vaccin, eveneens na teleurstellende onderzoeksresultaten.