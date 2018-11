Curatoren failliete IJsselmeerziekenhuizen onderzoeken inkoop duur, onvergoed kankermedicijn

Curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland onderzoeken de inkoop van dure kankermedicijnen uit Duitsland die in Nederland niet meer werden vergoed door de zorgverzekeraars. Hierover berichtte dinsdag de onderzoekssite Follow the Money.

Personeel en patiënten voeren actie in Leiden tegen de sluiting van het MC Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen, bij het kantoor van Zilveren Kruis. De demonstranten houden de zorgverzekeraar medeverantwoordelijk voor het faillissement van de zorginstellingen. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Zestien maanden lang nam de schuld van het ziekenhuis in Lelystad met tonnen toe, zonder dat de bestuurders ingrepen. Uiteindelijk leidde dat tot een schuld van 3 miljoen euro bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis, en waarschijnlijk nog eens 2 miljoen bij andere verzekeraars, schrijft de site.

Mogelijk spelen andere zakelijke belangen van mede-ziekenhuiseigenaren Loek Winter en Tim Roldaan bij de gang van zaken een rol. Zij hebben een Nederlandse tak opgericht van het Duitse bedrijf Zytoservice dat de medicijnen leverde, in de hoop ook aan andere Nederlandse ziekenhuizen de middelen te verkopen. Zover is het nooit gekomen, maar door die constructie hadden zij er wel belang dat de leveringen door het Duitse moederbedrijf zo lang mogelijk doorliepen.

Dure chemo

Het gaat om cytostatica, standaard-chemokuren tegen kanker. Veel ziekenhuizen bereiden die chemo’s zelf in de apotheek, maar dat is een dure aangelegenheid. Winter en Roldaan vinden in 2012 een goedkopere oplossing: zij namen de chemokuren af bij het Duitse Zytoservice, dat de chemo-infusen kant-en-klaar aflevert bij de klanten.

Dat gaat jarenlang goed, totdat in 2017 een nieuw declaratiesysteem in de zorg in werking treedt, waaraan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaren heeft gewerkt. Vanaf dan gelden nieuwe regels, waardoor de chemozakken van Zytoservice niet meer automatisch kunnen worden vergoed. Hoewel de regels al in 2015 worden aangekondigd, onderneemt het bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen geen actie tot medio 2017.

Dan meldt het zich bij de NZa om een oplossing te zoeken. Die zou gevonden kunnen worden, zegt de NZa, in afspraken met de zorgverzekeraars. Maar die worden niet gemaakt, zeggen Zilveren Kruis en andere verzekeraars tegen FTM. Wel vragen de bestuurders de NZa om een beschikking af te geven voor de Duitse middelen, zodat deze alsnog gedeclareerd kunnen worden. Dat is echter een zeer lang proces, dat tot op de dag van vandaag niet is afgerond.

Pas in mei 2018, dus anderhalf jaar na de nieuwe declaratieregels en een periode van bijna anderhalf jaar waarin de schuld van het ziekenhuis met 3 ton per maand oploopt, besluit het ziekenhuis de middelen bij een ander Nederlands ziekenhuis te betrekken. Pas vanaf dan kunnen ze ook weer worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars.

Te hoge schulden

Dan zijn de schulden echter al zo hoog opgelopen, dat het ziekenhuis zich in de zomer van dit jaar bij de zorgverzekeraars meldt om hun financiële problemen. Zilveren Kruis heeft dan 6 miljoen euro vooruitbetaald voor zorg die niet wordt gedeclareerd. De helft daarvan werd veroorzaakt door de kankermedicijnen. Die schulden blijken drie maanden later niet meer houdbaar, en eind oktober worden de ziekenhuizen failliet verklaard.

De vraag is nu waarom de ziekenhuisbestuurders niet eerder hebben ingegrepen. De verklaring daarvoor, schrijft FTM, ligt mogelijk in het feit dat wanneer de procedure voor het toelaten van de Duitse chemomiddelen via de NZa succesvol zou zijn, dat goed nieuws zou betekenen voor de Nederlandse tak van Zytoservice.

Volgens een woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen komen de curatoren ‘met een inhoudelijke reactie zodra echt duidelijk is wat er gebeurd is'. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil ook nog niet veel kwijt over de kwestie. ‘De curator van IJsselmeer heeft vanmorgen laten weten dat ie dat uit gaat zoeken. Dus ik moet eventjes de resultaten van dat onderzoek afwachten.’

‘Nadrukkelijk afstand’

Toenmalig mede-ziekenhuiseigenaren Loek Winter en Tim Roldaan en directielid Willem de Boer ‘nemen nadrukkelijk afstand’ van de berichtgeving van FTM. Het is ‘suggestief en gebaseerd op onjuiste informatie’, stellen ze in een persverklaring. Volgens hen is er geen verlies geleden of sprake van gemiste omzet bij het ziekenhuis omtrent de levering van dure geneesmiddelen. ‘Wij spreken met klem tegen dat er enige sprake is van verwijtbaar handelen door het bestuur van het ziekenhuis of dat deze kwestie heeft geleid tot het faillissement van het ziekenhuis.’