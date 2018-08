Curaçaose ex-premier Schotte moet 850 duizend euro betalen die hij op onrechtmatige wijze heeft verkregen

Gerrit Schotte. Foto ANP

De ex-premier werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij mag op vrije voeten blijven totdat ook de laatste gerechtelijke uitspraak in cassatie bekend zal zijn. Ook Schottes partner Cicely van der Dijs werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld. Zij kreeg 15 maanden wegens witwassen.

MFK-leider Schotte was de eerste premier van Curaçao als autonoom land binnen het koninkrijk. De rechter oordeelde in 2017 dat hij ‘op grove wijze’ misbruik heeft gemaakt van zijn ambt en de integriteit daarvan heeft geschonden. Daarmee heeft Schotte het vertrouwen van burgers in de politiek en het aanzien van Curaçao ernstige schade toegebracht, aldus het gerechtshof destijds.

Op basis van die veroordeling spande het Openbaar Ministerie een ontnemingszaak aan tegen Schotte en zijn partner. Begin deze maand eiste de aanklager op Curaçao dat de voormalige minister-president en Cicely van der Dijs ruim 2 miljoen Antilliaanse gulden (bijna 1 miljoen euro) zouden moeten betalen. Dit geld hebben ze onrechtmatig verkregen, zo betoogde het OM.

Persoonlijke verrijking

Schottes advocaat, Geert-Jan Knoops, stelde echter op basis van deskundigenrapportages dat de ontnemingsvorderingen zonder enige basis waren. Volgens de verdediging is er geen sprake geweest van persoonlijke verrijking.

De rechter is het hier niet mee eens, en wees de verklaringen van Schotte donderdag van de hand als ongeloofwaardig. Van der Dijs hoeft geen geld te betalen, omdat zij vorig jaar niet veroordeeld is voor omkoping.

Advocaat Knoops laat weten dat Schotte mogelijk in beroep gaat tegen de uitspraak. ‘Het bizarre van deze uitspraak is dat het Gerecht doet alsof de veroordeling van Schotte onherroepelijk is. Maar dat is niet zo.’ De zaak ligt nog bij de Hoge Raad in Den Haag.