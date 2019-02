Curaçao wil doorvoerplek zijn voor humanitaire hulp aan Venezuela

Binnen het koninkrijk is Den Haag verantwoordelijk voor zowel Defensie als Buitenlandse Zaken. Dinsdag gaven de ministers Blok en Kaag te kennen dat het koninkrijk met de hubfunctie van Curaçao voor humanitaire hulp gehoor geeft aan een verzoek van de Verenigde Staten en de zelfverklaarde interim-president van Venezuela, Juan Guaidó.

Curaçao probeert tegemoet te komen aan de wensen van Den Haag, maar ook het huidige regime van president Nicolás Maduro in het buurland Venezuela, op slechts zo’n tachtig kilometer, niet al te hard voor het hoofd te stoten. Vandaar dat de regering in Willemstad aangeeft slechts ‘een logistiek centrum voor civiele (en dus geen militaire) operaties’ te willen zijn.

Die logistieke hub zal gaan draaien ‘zodra het mogelijk is om humanitaire hulp het land (Venezuela, red.) binnen te krijgen.’ Indirect verwijst de Curaçaose regering van premier Eugene Rhuggenaath daarmee naar de situatie aan de grens tussen Colombia en Venezuela, waar al enige tijd Amerikaanse humanitaire hulp klaarstaat, maar Venezuela de toegang tot het land heeft geblokkeerd.

Venezolaanse olie

President Maduro zegt steeds dat de Verenigde Staten erop uit zijn om zijn bewind ten val te brengen, mogelijk door een militaire invasie, en daarmee directe invloed te krijgen op de olie van Venezuela, dat over ‘s werelds grootste bewezen olievoorraden beschikt. Maar in het verhaal over ‘Amerikaanse militairen en Venezolaanse olie’ speelt Curaçao een niet onbelangrijke rol.

Op het Caribische eiland is immers al jaren een militaire luchtmachtbasis van de VS. Deze is officieel bedoeld als hulp in de strijd tegen de internationale drugshandel. Maar het is duidelijk dat de Amerikanen op deze manier ook inlichtingen verzamelen om de politieke en andere bewegingen in Venezuela in de gaten te houden.

De Venezolaanse olie is voor Curaçao belangrijk omdat op het eiland al ruim een eeuw olie uit het Latijns-Amerikaanse buurland wordt geraffineerd. Door de huidige crisis in Venezuela is de ‘Isla’, zoals de raffinaderij heet, zo goed als stil komen te liggen. Maar voor Curaçao is het van grote economische betekenis om met Venezuela zaken te kunnen blijven doen.

Militair optreden

Daarnaast bestaat op Curaçao bezorgdheid over een mogelijk militair optreden van juist Venezuela tegen Curaçao, of een van de andere Nederlands-Caribische eilanden. Venezuela heeft in het verleden vaker gesteld dat het territoriaal aanspraak kan maken op de zogeheten ABC-eilanden binnen het koninkrijk. En een Venezolaanse militaire actie zou door president Maduro bedoeld kunnen zijn om tijdelijk de aandacht van de vele binnenlandse spanningen in zijn land af te leiden.

De regering van Curacao hoopt eind deze week meer duidelijkheid te hebben over het Amerikaanse verzoek een spilfunctie in de humanitaire hulp te spelen. Zij maakt daarbij direct ook duidelijk dat die hulp het eiland zelf, dat economisch zware tijden doormaakt, helemaal niets zal kosten. ‘Het zijn internationale organisaties die de kosten zullen dragen.’

Humanitair onderdak

Ondertussen is Curaçao nog steeds niet officieel bereid om Venezolanen die op het eiland hun toevlucht zoeken humanitair onderdak te verlenen. Organisaties zoals de Curaçaose stichting Human Rights Caribbean (HRC) sporen de regering hiertoe nu extra aan.

Venezolanen die de oversteek naar het Caribische eiland wagen, meent HRC, zouden niet meer naar Venezuela uitgewezen moeten worden, iets dat de afgelopen jaren steeds het geval is geweest. Het gaat immers, zo stelt HRC, om mensen die zijn gevlucht voor een situatie die door het Nederlands koninkrijk, en daarmee dus ook door Curaçao, inmiddels als ‘humanitaire crisis’ is erkend.