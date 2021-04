Curaçao telt grootste aantal coronabesmettingen ter wereld, hulp uit Nederland is onderweg

Inwoners van Curaçao staan in de rij om te stemmen. Beeld ANP

Ingemar Merkies, medisch directeur van het ‘CMC’, zoals het ziekenhuis in Willemstad heet, sprak donderdag van een ‘tsunami’ aan besmettingen op het eiland. Gerekend per hoofd van de bevolking kent Curaçao momenteel het grootste aantal nieuwe besmettingen ter wereld. En de trend is stijgend.

Meer dan eenderde van de driehonderd bedden in het ziekenhuis is inmiddels bezet met coronapatiënten. Het aantal doden door covid-19 op het eiland van zo’n 160 duizend inwoners, bedroeg donderdag 35. Dit alles heeft ‘grote gevolgen voor de zorg’, aldus Merkies. ‘Covid is geen grap; het is verwoestend.’

Britse variant

Lange tijd wist het eiland het aantal besmettingen opvallend laag te houden. Maar de afgelopen maand zijn de cijfers exponentieel gestegen. Dit komt door de zogeheten Britse variant, die besmettelijker en dodelijker is. Ook heeft een deel van de bevolking zich tijdens de recente verkiezingscampagne niet of nauwelijks aan de corona-regels gehouden.

Izzy Gerstenbluth, de overheidsepidemioloog, spreekt van een ‘superernstige’ situatie. Door het snel oplopend aantal besmettingen in de leeftijd tussen 30 en 60 jaar dreigen op Curaçao ook vitale diensten in de problemen te komen. ‘Houd er rekening mee dat meer mensen zullen sterven,’ aldus Gerstenbluth.

De komende twee weken zijn kritisch. Het CMC hoopt op zeer korte termijn het aantal bedden te kunnen uitbreiden door een deel van het oude ziekenhuis, het Sehos, opnieuw in gebruik te nemen. Daarmee moet ook meer ruimte komen op de intensive care. Op dit moment zijn 32 van de 33 ic-bedden bezet.

Hulp uit Nederland

Met Nederland vindt voortdurend overleg plaats, zo onderstreepte medisch directeur Merkies. Behalve op extra vaccins hoopt Curaçao ook te kunnen rekenen op bijvoorbeeld meer beademingsapparatuur. Merkies gaf donderdag aan dat sinds de stijging in het aantal covid-patiënten de vraag naar zuurstofapparatuur maar liefst vertienvoudigd is.

Naast de medische zorg hoopt het eiland ook de lopende vaccinatiecampagne te kunnen opschalen. Op dit moment hebben op Curaçao meer dan 16 duizend burgers hun eerste Pfizer-prik ontvangen. Bijna zesduizend mensen zijn al volledig ingeënt. Maar bij veel mensen bestaat nog weerstand om zich voor een vaccinatie aan te melden. Zij vertrouwen de veiligheid en werking ervan niet.

‘Laat u vaccineren,’ zo is de steeds herhaalde boodschap van medisch deskundigen als Merkies en Gerstenbluth, maar ook van de demissionaire regering van premier Eugene Rhuggenaath. ‘We hebben maar één agenda,’ aldus Rhuggenaath: ‘mensenlevens beschermen.’ Bij een winkelcentrum zal binnenkort een nieuwe prik-ruimte komen, waar dagelijks zeker duizend mensen kunnen worden geprikt.

Onlangs kwam de regering met een nieuwe, strenge lockdown. Die is inmiddels alweer verscherpt. De avondklok is teruggegaan van negen naar zeven uur. Minder mensen krijgen een ontheffing om op straat te zijn; zij moeten vanuit huis werken. Alle regels gelden ook tijdens het doorgaans zeer drukke paasweekeinde.