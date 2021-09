Curaçao moet homohuwelijk toestaan van de rechter

Curaçao Pride in 2018. Beeld Kees Broere

Homoseksuele stellen op Curaçao kunnen momenteel enkel een samenlevingscontract opstellen en elkaar via een testament als partners aanwijzen. Volgens de landsadvocaat zouden hun rechten hiermee voldoende zijn gewaarborgd. Maar de rechter stelt nu expliciet dat ook een burgerhuwelijk mogelijk moet zijn.

Lhbti-organisaties op Curaçao hebben nog niet op het vonnis gereageerd. Maar dat zij met de uitspraak zeer tevreden zullen zijn, is onmiskenbaar. Al zo’n vier jaar geleden kwamen de organisaties tijdens de jaarlijkse Pride Week op het eiland met een initiatiefvoorstel voor het legaliseren van het homohuwelijk.

Aruba en Sint Maarten

Van de coalitieregering van premier Gilmar Pisas, die sinds mei in functie is, is ook nog geen reactie gekomen. De verwachting is dat de regering en de regeringsfracties in de Staten, het Curaçaose parlement, zullen aangeven de rechterlijke uitspraak te volgen. Maar of daarmee ook vaart zal worden gemaakt met wetgeving, is een andere vraag.

Op de vijf eilanden die tot oktober 2010 de Nederlandse Antillen vormden, met Aruba als zesde eiland dat al in 1986 zijn status aparte kreeg, gelden de drie zogeheten BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) als ‘bijzondere gemeenten’ van Nederland, waar in principe dezelfde wetgeving geldt als in het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat betreft dus ook zaken als euthanasie, abortus en het homohuwelijk.

De drie CAS-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) zijn sinds 2010 autonome landen binnen het koninkrijk, die op bijna alle terreinen zelf voor de wetgeving verantwoordelijk zijn. Op geen van de drie eilanden is momenteel het homohuwelijk legaal. Het is zeer denkbaar dat de uitspraak van de rechter op Curaçao ook lhbti-activisten op Aruba en Sint Maarten nieuwe energie zal geven in hun strijd om gelijke rechten.

Tijdsgeest

Op Curaçao is geen sprake van een maatschappelijk bijzonder homo-vijandig klimaat. Wel geldt voor velen het woord van de katholieke kerk op het eiland als leidend. Een aantal katholieke leiders heeft zich ook in het zeer recente verleden uitdrukkelijk tegen het homohuwelijk gekeerd.

Volgens rechter De Kort is het huidige verbod niet alleen ongrondwettelijk, maar gaat het ook in tegen de tijdsgeest op het Caribische eiland. In zijn vonnis stelt de rechter dat de meeste inwoners, inclusief de katholieke, homoseksualiteit in de praktijk niet als een probleem zien. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat 70 procent van de ondervraagden voorstander is van gelijke rechten voor homoseksuele mannen en vrouwen.