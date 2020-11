Curaçao in trek als vakantiebestemming na persconferentie Rutte

Toeristen op Curaçao begin oktober. Beeld Sabine van Wechem

Voorwaarde is wel dat op het eiland van de bestemming code geel geldt. Dat is voor Curaçao, een autonoom land binnen het koninkrijk, het geval. Het eiland Bonaire, een zogeheten bijzondere Nederlandse gemeente, kende de code oranje, maar die is woensdag bijgesteld naar geel, zodat Nederlanders ook daarheen kunnen.

Onduidelijk is nog wat de status zal zijn van de twee andere autonome landen, Aruba en Sint Maarten, en van de twee andere bijzondere gemeenten, Saba en Sint Eustatius. Maar in elk geval op Curaçao heeft de Nederlandse beslissing, die in principe tot half januari geldt, tot grote opluchting geleid.

De reisorganisaties Corendon en Tui, die beide Curaçao al geruime tijd in hun pakket hebben en er ook de afgelopen tijd voordelige ‘all inclusive’ vakanties aanboden, meldden woensdag dat het aantal boekingen ‘met honderden’ is opgelopen. Daarmee is het eiland, dat weinig coronabesmettingen kent, overigens nog lang niet op het toerismeniveau van vóór de coronacrisis.

Crisis

Door covid-19 is op alle zes eilanden de economie onder grote druk komen te staan. Curaçao leek zelfs op een faillissement af te stevenen. De afgelopen maanden heeft Nederland met de drie autonome landen overlegd over extra financiële hulp. Met Sint Maarten is nog weinig vooruitgang geboekt, maar Aruba berichtte dinsdag dat het instemt met de Nederlandse hulpvoorwaarden.

Afgelopen maandag was staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) op Curaçao, om daar met de regering van premier Eugene Rhuggenaath na lang gesteggel een principeakkoord te ondertekenen. Curaçao ontvangt de komende maanden weer flinke budgetsteun. In ruil daarvoor gaat het eiland akkoord met de oprichting van een door Nederland te leiden Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho), dat zich de komende zes jaar zal richten op de ambtenarij, de belastingen, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Nederland zal ook honderden miljoenen euro aan zachte leningen beschikbaar stellen. Maandag echter was de vraag wat dergelijke hulp zou betekenen als premier Rutte de dag erop Curaçao als reisbestemming zou ontraden. Volgens Hans Slier, de voorzitter van de hotelorganisatie Chata, zou dat voor het eiland een nekslag zijn en zou Knops in dat geval meteen al een kwart miljard euro extra nodig hebben om Curaçao overeind te houden.

Knops zei maandag nog dat hij zich ‘zeer bewust’ is van de schadelijke gevolgen van een negatief reisadvies, maar maakte duidelijk hierover zelf niet het laatste woord te hebben. Dinsdagavond kwam het oordeel: de Caribische eilanden vallen buiten het negatieve vakantieadvies van premier Rutte.