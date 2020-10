Curaçao in coronatijd: zon, zee, en angst voor het virus

Curaçao had juist gehoopt het toerisme, zijn enige groeisector, verder uit te bouwen toen de coronapandemie uitbrak. ‘Heb ik hier nu 26 jaar zo hard voor gewerkt?’

Daar stond-ie dan, in maart dit jaar. Hij keek naar een leeg terras en zag een deur die met een stevige ketting was afgesloten. Zelf had hij ontheffing moeten vragen, anders had hij vanwege de lockdown niet eens op zijn werk mogen komen. Farley Hollander voelde de moed in zijn schoenen zakken. ‘Heb ik hier nu 26 jaar zo hard voor gewerkt?’

Hij vertelt het verhaal inmiddels met een brede glimlach. Hollander, de 52-jarige manager van het Avila Beach Hotel op Curaçao, is immers een man die zijn aandacht het liefst richt op wat beter kan. Dreigde door corona het toerisme op het Caribisch eiland in te storten? ‘Dan gaan we kijken wat we anders kunnen doen.’

Aanvankelijk viel er niet zoveel te kijken. Door corona ging niet alleen de toch al kwetsbare economie van het eiland onderuit, maar dreigde ook de enige groeisector daarin, het toerisme dus, het loodje te leggen. Koning Willem-Alexander sprak donderdag per video de zorgverleners op Curaçao moed in. Hij had zijn steun wellicht beter aan ondernemers kunnen uitspreken.

Want covid heeft nauwelijks voet aan de grond gekregen op Curaçao, maar het virus kwam wel juist in het jaar waarin de regering had besloten het eiland als vakantiebestemming nadrukkelijker te promoten. Niet vreemd als de economie van een land al jaren krimpt, terwijl het toerisme als enige groeicijfers van rond de 15 procent laat zien en bijna 20 procent van de beroepsbevolking van een redelijk veilig inkomen voorziet. Maar corona is meedogenloos.

Farley Hollander, manager van het Avila Beach Hotel. Beeld Sabine van Wechem

Het Avila is een van die plekken op Curaçao waar lokale stedelijke cultuur en internationaal kustvermaak naadloos in elkaar overgaan. Van Boeli van Leeuwen tot Tommy Wieringa: schrijvers vinden hier inspiratie. Op het wonderlijke, halfopen zoldertje van Blues, een van de restaurants, jammen op donderdagavond Curaçaose jazzmuzikanten. Er zijn ook grotere concerten. En al meer dan zeventig jaar lang kunnen de badgasten hier gewoon alles en iedereen vergeten door een duik te nemen in de Caribische Zee.

Maar ‘meedogenloos’ betekent, net als elders op het eiland, dat bijna de helft van het hotelpersoneel, vooral parttimekrachten, op zoek moest naar een andere baan. ‘Zal ik van jullie een foto maken?’ vraagt Farley Hollander tegenwoordig soms aan zijn gasten. Wat hij daarmee ook bedoelt, is: laten jullie dan je vrienden weten hoe veilig het is om op Curaçao op vakantie te komen? ‘Ik noem het weleens the great escape. Nederland kan in de herfst grijs en grimmig zijn. Ellendig om binnen te zitten. Hier hoef je je dan even níét opgesloten te voelen.’

Toeristen in de strandtent Pirate Bay. Beeld Sabine van Wechem

Het toerisme trekt aan, maar ligt nog niet op een kwart van het oude niveau. Reizigers naar Curaçao, dat in Nederland code geel heeft, moeten voor vertrek een coronatest doen. Eenmaal op het eiland is de afgelopen maanden nog geen toerist besmet geraakt. Toch vreest Curaçao, net als de andere Caribische rijksdelen, het negatieve reisadvies dat Nederland binnenkort wellicht gaat geven voor ‘zonbestemmingen’.

Afzakkend mondkapje

Eenmaal aangekomen vertrouwt de ene gast het net ietsje minder dan de andere. Neem die twee Nederlandse dames op hun ligbedden. Samen zijn ze 160 jaar oud, maar echt, dat geef je hun niet. ‘Het is toch best wel een heel gedoe,’ zegt een van hen. ‘Voor vertrek een coronatest, negen uur in een vliegtuig met een mondkapje dat voortdurend onder je kin zakt als de baard van Sinterklaas. Ik ben nog niet helemaal ontspannen. Zul je zien, tegen de tijd dat ik me echt op mijn gemak voel, moeten we weer terug naar Nederland.’

Het aanmerkelijk jongere stel Nienke en Daan voelt zich op de tweede vakantiedag al behoorlijk thuis. ‘We waren even helemaal klaar met de corona in Nederland,’ vertelt Nienke. ‘De stress duurde tot kort voor vertrek, omdat de uitslag van de verplichte test niet op tijd binnen leek te komen. Maar nu is het echt zalig ontspannen. Natuurlijk zijn hier ook allerlei coronamaatregelen, maar het valt me op hoe soepel de mensen daarmee eigenlijk omgaan. Dat is wel eens lekker om te merken.’

Pelikanen en fregatvogels

Die soepelheid is aan de kust op veel plekken te zien. Zoals vlakbij de westpunt van het eiland, op Playa Piskadó. Het betrekkelijk kleine strand kent een bonte mengeling van lokale vissers die er hun verse producten bewerken, pelikanen en fregatvogels die over het water scheren, Curaçaoënaars die bij de visafslag hun inkopen doen, en toeristen die vanaf de pier en in het water genieten van de schildpadden die hier, mede dankzij de stukken onverkoopbare vis die de vissers in zee smijten, hun habitat hebben opgeëist. In de zonnige, warme buitenlucht lijkt corona haast een luchtspiegeling.

Een medewerker van een strandtent houdt de boel aan kant. Beeld Sabine van Wechem

Binnen blijven, althans binnen de coronaveilige omgeving van het eigen hotel, kan natuurlijk ook. Een toerist die vrijwel genoeg heeft aan alleen zon en zwembad kan terecht bij grote, all-inclusive hotels. ‘We zullen een mix van inclusief en exclusief moeten aanbieden’, meent Hollander van Avila. ‘Dat bezoekers zich nog steeds onzeker kunnen voelen, is iets dat de branche serieus zal moeten blijven nemen. Voor sommige gasten is die onzekerheid het kerngevoel, hoe pijnlijk dat ook is.’

Corona heeft, niet alleen op Curaçao maar ook op de vijf andere eilanden die de Caribische rijksdelen van het Nederlands koninkrijk vormen, nog eens duidelijk gemaakt hoe riskant het kan zijn om vrijwel alle economische aandacht op het toerisme te richten. ‘Aan de andere kant’, meent Hollander: ‘een Caribisch eiland kan een heerlijke uitvlucht zijn. Als markt is Nederland voor ons heel belangrijk. Maar door corona kunnen de eilanden juist nu ook voor Nederland belangrijk zijn.’