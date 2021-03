Curaçao gaat weer in lockdown. Of iedereen zich aan de maatregelen houdt, is een tweede

De stranden van Curaçao gaan dicht en de laatste cafés die nog open waren moet ook tijdelijk sluiten. Beeld Sabine van Wechem

Wat is precies aan de hand op Curaçao, Kees? Hoe komt dit?

‘Twee weken geleden sloeg de situatie om en dat komt met name door de Britse variant. Hadden we eerst nog honderd besmettingen, na twee weken zijn het er duizend. En dan kennen we nu nog niet eens de effecten van de vele drukke bijeenkomsten die er de afgelopen tijd rond de verkiezingen waren.

‘Het aantal besmettingen neemt dus in rap tempo toe. Dat zag je bijvoorbeeld bij de gerenommeerde krant Amigoe. De editie van vandaag kwam met grote moeite tot stand omdat alle vier de mensen die betrokken zijn bij de opmaak, in isolatie zitten. Naar verwachting wordt de krant de komende dagen dunner omdat die met steeds minder mensen moet worden gemaakt. Curaçao is een klein eiland en dan merk je snel het effect van de toenemende besmettingen.

‘Maandag werd bij een persconferentie een terugkeer naar de lockdown aangekondigd. En dat betekent zware maatregelen. Alles gaat dicht. Aan de hand van je kentekenplaat krijg je twee dagen per week toegewezen waarop je naar buiten mag voor essentiële boodschappen. En op zondag blijft iedereen thuis. De stranden gaan dicht en ook de kroegen, die nog open waren, moeten sluiten. Hier hebben we ook een avondklok, tussen 21:00 en 04:30.

‘Of iedereen zich aan de maatregelen gaat houden, is een tweede. Vorig jaar werkte deze aanpak nog goed, maar nu zie je toch dat de bewoners van het eiland coronamoe zijn. Dat wordt dus nog spannend. Tegelijkertijd is de situatie zorgelijk. De reguliere zorg is al uitgesteld ten behoeve van coronapatiënten – op Curaçao zijn 17 ic-bedden.’

Is die Britse variant meegenomen door Nederlandse toeristen? Je kon nog lange tijd op strandvakantie naar Curaçao.

‘Men spreekt hier van lokale besmettingen. Waar zo’n variant vandaan komt is uiteindelijk ook niet relevant, op een klein eiland is het onvermijdelijk dat een virusmutatie op een bepaald moment arriveert. Maar bezoek vanuit Nederland wordt nu lastiger. De strenge regels op Curaçao gelden natuurlijk ook voor toeristen en dat maakt het een stuk minder aantrekkelijk om deze kant op te komen. De gevolgen voor de lokale economie, die voornamelijk op toerisme drijft, zijn rampzalig. Vorig jaar kromp de economie van Curaçao met twintig procent. En die economische crisis zet zich door.’

Tegelijkertijd zijn de vaccinaties begonnen. Bieden die een uitweg?

‘De vaccinaties met het vaccin van Pfizer zijn inderdaad een aantal weken geleden begonnen. Inmiddels hebben zo’n tienduizend mensen zich geregistreerd – op Curaçao wonen 160 duizend mensen. Zestigplussers en het zorgpersoneel zijn op dit moment aan de beurt. Het verloopt heel soepel, dat merkte ik toen ik zelf een prik kreeg.

‘Maar er is grote scepsis over vaccinaties, ‘prikhuiver’ zoals een collega-journalist het noemde. De 85 procent die je nodig hebt voor groepsimmuniteit haal je hier bij lange na niet. Bij een recente peiling zei 42 procent van de eilandbewoners zich niet te laten vaccineren en 15 procent wilde er nog eens goed over nadenken. Dat is samen meer dan de helft.

‘Mensen voeren hier verschillende redenen voor aan. Je hebt net als in Nederland een groep coronasceptici. Ook zijn er mensen die zeggen: we leven gezond, we eten goed, dat vaccin hebben wij niet nodig. En er zijn mensen die wel in vaccinaties geloven, maar niet in dít vaccin: ze vinden dat het te snel is gemaakt en vertrouwen het daarom niet.’

Afgelopen vrijdag waren er verkiezingen. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe regering een flinke klus moet klaren.

‘Dat klopt, maar hoe ze dat precies willen doen is nog niet bekend. De oppositie heeft gewonnen bij deze verkiezingen. Zij gaan van vijf naar negen zetels, van de 21. Daar komt nog een coalitiepartner bij met vier zetels, dus een goede meerderheid. De regeringscoalitie zakte van elf naar zes zetels. Zij is afgerekend op de coronacrisis en de economische crisis. De oppositie zei het allemaal anders te willen doen en spon daar garen bij. Veel van de coronasceptici bevinden zich juist in de achterban van de oppositie. Maar de komende regering onder beoogd premier Gilmar Pisas zit evengoed met een medisch probleem: corona verdwijnt niet zomaar. Hoe ze dat de komende tijd willen aanpakken, wordt interessant. Maar concrete ideeën zijn er nog niet.’