Curaçao 'diep geraakt' door uitspraken Blok, Suriname roept Nederlandse diplomaat op matje

Na Suriname neemt ook Curaçao afstand van de uitspraken van minister Blok van Buitenlandse Zaken over de multiculturele samenleving. De regering zegt de uitlatingen ‘ten zeerste’ te veroordelen. Volgens premier Rhuggenaath zijn ze ‘niet representatief’ voor de realiteit in het Caribisch deel van het koninkrijk.

‘Als Curaçao zijn wij trots op het feit dat wij een samenleving zijn bestaande uit mensen afkomstig uit alle delen van de wereld’, aldus de premier in een verklaring. ‘Die naast elkaar leven in vrede en harmonie, ondanks de verschillende etnische en religieuze achtergronden.’

Op woensdag lekte uit dat Blok in een besloten bijeenkomst had gezegd dat hij in de wereld geen vreedzame multiculturele samenleving kent. Hij noemde Suriname, dat verschillende bevolkingsgroepen heeft, verder een ‘mislukte staat’. Na ophef over de uitspraken, nam de minister afstand van wat hij had gezegd en betuigde hij zijn spijt.

‘De regering kan zich absoluut niet vinden in deze uitspraken die zeer zeker ook de kern van de multiculturele Curaçaose samenleving bijzonder diep raken’, betoogt Rhuggenaath. ‘Juist onze diversiteit maakt ons krachtig.’ Hij wijst Blok erop dat de bewindsman in het buitenland ook Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, die autonoom zijn binnen het koninkrijk, vertegenwoordigt.

‘De uitdrukkingen van minister Blok zijn niet representatief voor de realiteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk’, benadrukt de premier van Curaçao. ‘Integendeel. Naar ons inzien weergeeft de Curaçaose, multiculturele samenleving juist een beter beeld van normen en waarden, zoals rechtvaardigheid, tolerantie en vrijheid, die wij delen binnen het Koninkrijk.’

Surinamers vieren elk jaar op 1 juli 'Keti Koti', de afschaffing van de slavernij. Vooral de creoolse bevolking viert deze dag. FOTO : Guus Dubbelman / de Volkskrant Foto ..

Suriname ontbiedt zaakgelastigde

De Surinaamse regering heeft de Nederlandse zaakgelastigde Jaap Frederiks ontboden en hem een protestbrief overhandigd over de ‘destabiliserende en denigrerende uitspraken’ van Blok over Suriname als mislukte staat.

De diplomatieke stap werd donderdag gemeld door het Nationaal Informatie Instituut (NII), een overheidsinstantie. Volgens het NII zijn de uitspraken van Blok bedoeld om Suriname en zijn bevolking ‘internationaal negatief af te schilderen’, zodat het land geïsoleerd raakt. Blok zou er mogelijk ook een ‘agenda van herkolonisatie’ op na houden.

Blok had betoogd dat in Suriname etnische bevolkingsgroepen niet vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Suriname wil dat de minister de regering in Paramaribo officieel excuses aanbiedt, en in internationale fora duidelijk maakt dat hij de plank heeft misgeslagen.

Ook vanuit de Surinaamse oppositie is de minister op de vingers getikt. De leider van de Vooruitstrevende Hervormingspartij, Chad Santhoki, zei dat de problemen in Suriname niet te wijten zijn aan etnische spanningen, maar aan de regering. ‘Suriname wordt geplaagd door een gebrek aan goed bestuur en ongebreidelde corruptie’.

De gewraakte uitspraken van Blok bemoeilijken de pogingen van Den Haag om de banden met Suriname aan te halen. Nederland wil graag weer een ambassadeur naar het land sturen. President Desi Bouterse weigerde vorig jaar de komst van ambassadeur Anne van Leeuwen, omdat Nederland zich zou mengen in binnenlandse aangelegenheden.

Suriname is volgens het overheidsinstituut NII ook ontstemd over het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Daarin worden reizigers gewaarschuwd voor gewelddadige criminaliteit, in het bijzonder berovingen, en krijgen ze het advies bepaalde delen van het land te mijden. Ook wijst het ministerie erop dat, op sociale media, uit naam van de terreurgroep Islamitische Staat gedreigd is met aanslagen in Paramaribo.