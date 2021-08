Cuomo is nou eenmaal ‘een Italiaan’, in Little Italy lachen ze om die uitspraak: ‘Houd toch op!’

Gouverneur Andrew Cuomo, rechts, op weg naar de helikopter na de aankondiging van zijn aftreden afgelopen dinsdag. Beeld AP

Even voordat Sharon Vitale dinsdag haar werkdag begon bij banketbakkerij Villabate Alba, beroemd door de cannoli die rechtstreeks uit Sicilië komen, las ze op Instagram dat gouverneur Andrew Cuomo aftrad. ‘Ik was meteen blij’, zegt Vitale (20) terwijl ze in een felblauw schort soesjes in een doos doet, achter de glanzende vitrine van de zaak in Little Italy, Brooklyn. ‘Als Cuomo mij ongewenst zou kussen, zou ik hem een klap geven.’

De 63-jarige Andrew Cuomo, sinds 2011 gouverneur van de staat New York, kondigde dinsdag met een brok in zijn keel zijn vertrek aan op de Amerikaanse televisie. Hij omzeilde zo een afzettingsprocedure die al tegen hem in gang was gezet. Elf vrouwen verklaarden in een rapport van Letitia James, de procureur-generaal van New York, door Cuomo seksueel geïntimideerd of aangeraakt te zijn. Partijgenoten van de prominente Democraat, onder wie de Amerikaanse president Joe Biden, vonden dat Cuomo moest vertrekken.

Sommige mensen hebben losse handen, Cuomo bleek in het rapport van 165-pagina’s vooral last te hebben van een losse vinger. Die streek hij in een lift over de nek en ruggengraat van een van zijn vrouwelijke beveiligers. Hij haalde zijn vinger langs de borsten van een andere vrouw. Duwde die tussen de bil en dij van een ondergeschikte.

Nee, dat was niet seksueel bedoeld, reageerde Cuomo in een vooraf opgenomen video. Hij was gewoon amicaal, knuffelig. In een slideshow toonde hij foto’s van zichzelf knuffelend met familieleden, collega’s en andere politici, soms met een kus op de wang. ‘Zo ben ik met iedereen.’ De omgangsregels verschillen per cultuur, zei Cuomo, en hij is nu eenmaal ‘een Italiaan’.

Siciliaan, niet Italiaan

Little Italy, een wijk vol Italiaanse cafés, restaurants en vlaggetjes, heet eigenlijk Bensonhurst. Daar lachen ze om die uitspraak. ‘Cuomo? Een Italiaan? Houd toch op!’, zegt Manny Alaimo (46), eigenaar van bakkerij Villabate Alba. Zelf is hij van de derde generatie, hij zou zich nooit Italiaan durven noemen. Toch spreekt hij met de meeste van zijn klanten geen Engels, maar Italiaans. ‘Nee’, verbetert hij streng, ‘Siciliaans.’

Cuomo heeft volgens Alaimo geen idee hoe Italianen écht zijn. ‘Je kust je oma, je moeder, je zus, misschien je nichten ook. Maar je gaat toch geen vreemden of collega’s kussen of knuffelen? Italianen behandelen vrouwen met respect.’

Andrew Cuomo is de zoon van oud-politicus Mario Cuomo, die tussen 1983 en 1994 gouverneur was van de staat New York. Mario Cuomo was geboren in Queens, New York, als zoon van Italiaanse migranten die hier een supermarkt runden.

Italiaan of niet, ook vóór alle schandalen was Alaimo geen fan van Andrew Cuomo. ‘Geen fan?’ Alaimo drukt het sterker uit. ‘Ik haat die man. De eerste generatie Italianen heeft New York opgebouwd. Cuomo heeft de stad alleen maar kapot gemaakt.’

Brandhaard New York

Aan het begin van de coronapandemie was New York dé Amerikaanse brandhaard van het virus. Als gouverneur nam Andrew Cuomo stevige maatregelen die hem met name onder Democratische Amerikanen al gauw mateloos populair maakten. President Biden noemde Cuomo een ‘gouden’ toonbeeld van leiderschap.

Datzelfde optreden zette echter kwaad bloed bij de Italiaanse gemeenschap in New York, waar velen werken in de horeca. Tijdens de quarantaines zagen ze hun omzet dalen. Ook vinden velen de Democraat gewoon te links. Zo was Staten-Island, waar veel Italiaans-Amerikanen wonen, het enige stadsdeel van New York waar een meerderheid van de inwoners oud-president Donald Trump steunde.

In een paar maanden tijd wist Cuomo als grote ster van de Democraten te vervallen tot iemand die door zijn partij wordt uitgekotst. Dat zegt iets over de tijdgeest: politici komen niet meer zo gemakkelijk weg met seksueel overschrijdend gedrag, zeker niet in een partij die zich graag als progressief voordoet. Vlak nadat het vernietigende rapport naar buiten kwam, weigerde Cuomo op te stappen, maar hield dat niet lang vol.

Authentieke restaurants

Uit het Little Italy van Manhattan zijn de meeste Italiaans-Amerikanen verdwenen, maar de authentieke restaurants zijn gebleven. ‘Ik vond het vervelend dat Cuomo meteen in de ontkenning schoot en het op de Italiaans cultuur gooide’, zegt Jaeden Fontana (22), die Café Napoli runt. Aan de muur hangt een foto van Fontana’s oma, naast de overleden Argentijnse voetballer Diego Maradona, die hier kwam eten. ‘Je kan toch ook niet iemand stompen en dan zeggen: sorry, ik ben een Italiaan. Dat maakt dat toch niet minder erg?’

Hij vertelt over een vriend wiens vader in het verzorgingstehuis aan corona overleed. Zijn zoon hoorde het pas weken later, iets wat Cuomo ook wordt aangerekend. Want vóór alle schandalen over seksuele intimidaties speelde een andere kwestie die de gouverneur al bijna de kop kostte. Zijn administratie had een tijdlang de werkelijke cijfers van coronadoden in verzorgingstehuizen bewust verzwegen. Fontana’s moeder had op Facebook geschreven dat Andrew Cuomo daarom al eerder had moeten opstappen.

Cuomo stopt officieel over twee weken en wordt opgevolgd door zijn running mate Kathy Hochul (62), die de eerste vrouwelijke gouverneur van New York zal worden. ‘Hopelijk iemand die niet het middelpunt wordt van rare controverses’, zegt Fontana. ‘We zitten nog steeds in een crisistijd, dan heb je serieuze leiders nodig.’