Cultuur-verwoestende mijnbouwpraktijken leggen racisme in Australië bloot

Een ijzermijn in Pilbara in West-Australië. Beeld Rio Tinto

Juukan Gorge was voor de inheemse bewoners van Pilbara in West-Australië een heilige plek. Een prehistorische ‘rock shelter’ met een onafgebroken geschiedenis die verbijsterend ver teruggaat. Zo’n 46.000 jaar, om precies te zijn, tot vóór de laatste IJstijd.

Juukan Gorge wás een heilige plek, want mei dit jaar werd het oeroude cultureel erfgoed opgeblazen door het mijnbouwbedrijf Rio Tinto. Diep onder de grot lag 8 miljoen ton ijzererts, ter waarde van 135 miljoen dollar. En Rio Tinto had officieel toestemming om die te winnen.

De zaak werd een enorme rel in Australië, mede doordat zij aan het licht kwam middenin de protesten van de internationale Black Lives Matter-beweging. Hoe kon het gebeuren dat Aboriginal-werelderfgoed dat tien keer ouder was dan de Egyptische piramiden voor geldelijk gewin werd verwoest? Een parlementaire commissie zocht het uit en presenteert woensdag haar rapport. De voornaamste bevindingen zijn echter al duidelijk.

Archeologisch rapport

Zo wist Rio Tinto, een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld, van het belang van Juukan Gorge. Er was een archeologisch rapport, door Rio Tinto zelf besteld, dat vermeldt dat er duizenden artefacten zijn gevonden, waaronder een 4000 jaar oude riem van mensenhaar die een dna-link laat zien met de huidige bewoners van de streek, de Puutu Kunti Kurrama en Pinikura. Helaas had de bedrijfstop het niet gelezen.

Rio Tinto had voor het opblazen van Juukan Gorge (ten behoeve van de uitbreiding van zijn Brockman-ijzermijn) toestemming van de regering van West-Australië. Mijnbouwbedrijven kunnen via ‘Sectie 18’ van de Aboriginal Heritage Act van de deelstaat toestemming vragen om inheemse erfgoedsites te verwoesten. En die toestemming wordt makkelijk verleend: van de 463 aanvragen werd er in tien jaar tijd nooit één geweigerd.

Mijnbouwbedrijven wordt in West-Australië sowieso weinig in de weg gelegd. Zo bevatten de contracten die de bedrijven afsluiten met de ‘traditionele eigenaren’ van hun concessies, die doorgaans met een kleine vergoeding worden afgescheept, vertrouwelijkheidsclausules die de Aboriginals verbieden later publiek bezwaar te maken of in beroep te gaan. Het is bizar, zei commissievoorzitter Warren Entsch eerder dit jaar telefonisch vanuit Australië. ‘Als eenmaal toestemming is verleend, kan niemand dat meer terugdraaien, zelfs de regering niet.’

De belangen van de mijnbouwsector zijn dan ook groot. ‘Zonder Sectie-18 goedkeuringsprocedures zouden miljarden dollars aan veelbelovend ijzererts niet beschikbaar zijn voor ontginning‘, zei de West Australia Chamber of Minerals and Energy tegen de commissie. IJzererts is het meest winstgevende exportproduct van Australië. In 2019 werd 838 miljoen ton erts verscheept, ter waarde van ruim 66 miljard dollar.

Machtsongelijkheid

De wettelijke regelingen illustreren volgens Entsch de enorme machtsongelijkheid tussen de mijnbouwbedrijven en de Aboriginals. Traditionele eigenaren zijn feitelijk niet echt eigenaren en ze hebben zeker geen macht. Ook omdat ze vaak bewust om de tuin worden geleid. Zo stelde Rio Tinto de oorspronkelijke bewoners van vier ontginningsopties alleen de meest radicale voor, want die beloofde de grootste ertsopbrengst.

De zaak-Juukan Gorge staat niet op zichzelf. Mijnbouwbedrijven verwoestten in West-Australië al vele honderden inheemse erfgoedsites: schuilgrotten, ‘littekenbomen’ (bomen die van hun bast zijn ontdaan om er kano’s, schilden of wapens van te maken), inscripties en rotstekeningen, waaronder enkele die even oud en onvervangbaar waren als Juukan Gorge. De Eastern Guruma alleen al raakten 434 sites kwijt door zeven ijzerertsmijnen en drie spoorlijnen op hun stamgebied.

De mijnbouwsector werd niettemin door de rel in verlegenheid gebracht, en beloofde, ook onder druk van institutionele beleggers, beterschap. Rio Tinto ging diep door het stof. Topman Jean-Sebastien Jacques en twee collega’s werden de laan uitgestuurd en procedures voor de omgang met inheems erfgoed werden aangescherpt. Concurrenten BHP en Fortescue Metals sparen een aantal sites en gaan eigenaren beter informeren. Maar strengere wettelijke regels wijzen ze af.

Black Lives Matter

Juukan Gorge gaf intussen de aanzet tot een Australische variant van de Black Lives Matter-beweging. Niet alleen vergrootte de zaak het bewustzijn van de waarde van het cultureel erfgoed van inheemse gemeenschappen, zij zette ook de schijnwerper op het structureel racisme waarmee Aboriginals in Australië nog altijd te kampen hebben. Zij worden op allerlei manieren achtergesteld, zijn veel vaker werkloos of gedetineerd, leven ongezonder en gaan ook eerder dood.

De commissie-Entsch zal in haar woensdag te publiceren rapport vermoedelijk forse hervormingen van de mijnbouwsector aanbevelen. Betere procedures moeten garanderen dat traditionele eigenaren recht krijgen op ‘free, prior and informed consent’. West-Australië heeft al gezegd dat de Aboriginal Heritage Act wordt aangepast. Sectie 18 verdwijnt en traditionele eigenaren krijgen recht op beroep.

Vetorecht

Of de aanbevelingen van de commissie zo ver zullen gaan als pleitbezorgers van de Aboriginals willen, namelijk een vetorecht op mijnbouwprojecten, is de vraag. Onduidelijk is ook wat er gebeurt met de zeker 100 projecten die afgelopen jaren in West-Australië onder Sectie 18 zijn goedgekeurd, sommige nog ouder dan Juukan Gorge.

Voor die vetokwestie hoeven we niet bang te zijn, zegt Jamie Lowe van landrechtenorganisatie National Native Title Council. ‘Elk ethisch bedrijf zal, als een Aboriginal-landeigenaar vraagt om een heilige plek met rust te laten, dat verzoek inwilligen. Zo’n locatie krijgt dus bescherming. En wij First Nations zijn niet tegen economische ontwikkeling. We willen alleen ook graag dat ons cultureel erfgoed wordt beschermd.’

En hoe staat het er intussen voor met Juukan Gorge? ‘Wel, op de plek waar het rock shelter zich bevond, is nu een gat van 100 meter diep’, aldus Entsch. ‘De grot is van de aardbodem weggevaagd. Er is niets meer van over. Dan denk je: waar was Rio Tinto in hemelsnaam mee bezig? Met welk recht dachten ze dat te mogen doen?’