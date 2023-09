Cubanen slachtoffer van mensenhandel en gedwongen voor Rusland te vechten in Oekraïne

Wervingscampagne van het Russische ministerie van Defensie in Moskou. Beeld Getty Images

Het bericht van het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een nieuw teken dat Rusland op alle mogelijke manieren probeert soldaten te ronselen voor de oorlog in Oekraïne. Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat er 120 duizend Russen zijn gesneuveld in Oekraïne, en 170 tot 180 duizend gewond geraakt. Om die verliezen te compenseren loopt er al maandenlang een intensieve wervingscampagne in Rusland, en bij het rekruteren kijkt het Kremlin ook nadrukkelijk over de grens.

Of het netwerk van mensensmokkelaars in contact staat met de Russische regering, is onduidelijk. Ook is niet bekend hoeveel Cubanen precies bij de Russische strijdkrachten terecht zijn gekomen via de mensensmokkelaars. Het Cubaanse ministerie meldt dat de activiteiten van het netwerk zijn ‘geneutraliseerd’, en dat er strafzaken zijn begonnen tegen de betrokkenen.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Resoluut afwijzen

Het communistische Cuba was traditiegetrouw een bondgenoot van de Sovjet-Unie, en ook tegenwoordig zijn er nauwe banden tussen Havana en Moskou. De Cubaanse regering heeft het Westen ervan beschuldigd de oorlog in Oekraïne uitgelokt te hebben, en president Miguel Díaz-Canel beloofde Rusland in mei ‘onvoorwaardelijke steun van Cuba’ in de ‘strijd met het Westen’.

De verklaring over de gerekruteerde Cubanen is een opmerkelijke verandering van toon. ‘De vijanden van Cuba verspreiden misleidende informatie om het imago van het land te bezoedelen en het af te schilderen als medeplichtig aan acties die wij resoluut afwijzen’, aldus het ministerie. ‘Cuba is niet deelgenoot van de oorlog in Oekraïne.’

Het is niet de eerste keer dat Rusland beschuldigd wordt van het rekruteren van buitenlanders voor de oorlog. De Britse militaire inlichtingendienst meldde zondag dat Rusland inwoners van Armenië en Kazachstan met online advertenties probeert te verleiden om in dienst te gaan. Geïnteresseerden kunnen rekenen op een tekenbonus van 495 duizend roebel (4.700 euro) en een maandsalaris van 190 duizend roebel (1.800 euro, twee keer modaal in Rusland).

De wervingscampagne richt zich volgens de Britten ook op de 6 miljoen Centraal-Aziatische immigranten in Rusland. Het Kremlin zou hen onder meer Russisch staatsburgerschap in het vooruitzicht stellen. Oezbeken die naar de bezette Oekraïense stad Marioepol waren gekomen om daar in de bouw te werken, werden naar verluidt gedwongen hun paspoort in te leveren en te dienen in het leger.

De Britten vermoeden dat president Vladimir Poetin in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar geen impopulaire maatregelen wil nemen, zoals een nieuwe mobilisatieronde onder de Russische bevolking. Dat leidde vorig najaar tot veel binnenlandse onrust. De rekrutering van buitenlanders stelt het Kremlin in staat om zulke onrust te voorkomen, en toch de oplopende verliezen te compenseren.