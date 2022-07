Cubanen in september naar de stembus over legalisering homohuwelijk

Cubanen kunnen zich in september uitspreken over een nieuwe wet, die onder meer het homohuwelijk mogelijk maakt. Beeld Getty Images

‘De uiteindelijke beslissing wordt overgelaten aan het volk, maar we zijn ervan overtuigd dat de meerderheid van het Cubaanse volk uiteindelijk deze revolutionaire, inclusieve en democratische wet zal goedkeuren’, aldus de secretaris van het Cubaanse parlement. De nieuwe familiewet moet oude wetgeving, die al 47 jaar van kracht is, gaan vervangen.

Lhbti-activisten hadden in 2019 al geprobeerd om het homohuwelijk in de Cubaanse grondwet opgenomen te krijgen, toen die in dat jaar werd herzien. Maar dat plan haalde het niet, als gevolg van sterke oppositie vanuit onder meer katholieke kerken en conservatieve groeperingen in het land.

Als de nieuwe wet via het referendum wordt aangenomen, wordt Cuba het achtste Latijns-Amerikaans land dat het homohuwelijk toestaat. In Costa Rica, Argentinië, Brazilië, Colombia, Ecuador, Uruguay en Chili werd dat al eerder in de wet vastgelegd.