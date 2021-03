Cubaanse vaccins gaan laatste testfase in, zorgpersoneel Havana wordt ingeënt

Cuba heeft een rijke geschiedenis in de ontwikkeling van eigen vaccins, vanwege de Amerikaanse boycot in de jaren zestig van de vorige eeuw. Beeld Reuters

De Caribische eilandstaat denkt dat de vaccins in juni kunnen worden goedgekeurd en streeft ernaar eind van het jaar de hele bevolking van 11,2 miljoen zielen te hebben ingeënt. Daarna wil Cuba de vaccins verstrekken aan bevriende landen als Venezuela en Iran. Als de vaccins worden goedgekeurd, is Cuba het eerste Latijns-Amerikaanse land dat zelf een vaccin heeft ontwikkeld. Ook Mexico, Vietnam en onder meer Jamaica hebben al belangstelling getoond voor de Cubaanse vaccins.

‘Prachtig dat we nu voor een tweede kandidaat toelating hebben voor klinische proeven in fase 3’, zo zei Eulogio Pimentel, onderdirecteur van het staatsbedrijf BioCubaFarma, eerder deze week tegen het Franse persbureau AFP over Soberana 2. ‘Dit motiveert ons en geeft ons energie om verder te werken.’ Cuba heeft nog drie andere vaccins in ontwikkeling, die net als de eerste twee gebruikmaken van een recombinant eiwit, een techniek die ook is toegepast door het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Novavax.

Cuba bleef lang gespaard tijdens de corona pandemie, maar ziet nu in de hoofdstad een sterke toename van het aantal besmettingen, dat is opgelopen tot 292 gevallen op de 100 duizend inwoners. In totaal zijn 68.250 burgers besmet geraakt met het virus en zijn er 401 mensen aan overleden.

Biotechnologie van topniveau

Cuba heeft een rijke geschiedenis in de ontwikkeling van eigen vaccins en medicijnen, die het land te danken heeft aan de Amerikaanse boycot in de jaren zestig van de vorige eeuw. De Cubaanse biotechnologie die in de jaren tachtig werd ontwikkeld om op eigen benen te kunnen staan, is volgens kenners van topniveau. Zo experimenteerde China vorig jaar bij de behandeling van covid-19 met het virusremmende middel interferon alfa-2b, dat Cuba veertig jaar geleden al ontwikkelde voor de behandeling van dengue (knokkelkoorts).

In weerwil van de boycot en het economische isolement slaagde de toenmalige Cubaanse leider Fidel Castro erin een sterke gezondheidszorg en onderwijsstelsel op te zetten, waarvan het land nu de vruchten plukt. Tachtig procent van het vaccinatieprogramma wordt in eigen land ontwikkeld. Cubaanse vaccins tegen onder meer meningitis en hepatitis B worden naar veertig landen geëxporteerd. De medische brigades die Cuba al sinds 1963 de wereld in stuurt om – vooral bevriende – landen bij te staan bij rampen, zijn beroemd.

Medische diplomatie is na toerisme nu zelfs een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het nog steeds straatarme Caribische eiland. Vorig jaar april stuurde Cuba nog artsen naar Italië toen het land op het hoogtepunt van zijn epidemie zat.

Eerder deze maand begon al een proef met 48 duizend vrijwilligers die het Abdala-vaccin krijgen toegediend. De vrijwilligers in de leeftijd tussen 19 en 80 krijgen drie doses met een tussenpoos van twee weken. De eerste resultaten zouden veelbelovend zijn. Ook Iran heeft al 100 duizend doses Soberana 2 ontvangen om de effectiviteit van dat vaccin te helpen testen.