Cubaans vliegtuig met 104 passagiers aan boord neergestort bij Havana

Een vliegtuig met 104 passagiers is vrijdag kort na vertrek neergestort bij de Cubaanse hoofdstad Havana. Onduidelijk is hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn en of mensen de crash hebben overleefd.

De Boeing 737 van de nationale luchtvaartmaatschappij Cubana was om 11.00 uur plaatselijke tijd (16.00 uur Nederlandse tijd) weg voor een binnenlandse vlucht van Havana naar de oostelijke stad Holguin.

Het vliegtuig kwam neer in een yuccaveld. Media berichtten over een grote zwarte rookpluim en over ambulances en brandweerwagens die zich naar de rampplek spoedden. Omwonenden vertelden dat ze enkele overlevenden hadden weggedragen zien worden. Volgens een militair ter plaatse zouden er maar drie overlevenden zijn, in ernstige toestand, maar dat bericht kon niet worden bevestigd.

De luchtvaartmaatschappij Cubana ligt de laatste maanden zwaar onder vuur vanwege achterstallig onderhoud van haar verouderde toestellen en veelvuldige vertragingen en annuleringen van vluchten.